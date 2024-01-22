36-річний львів’янин під час конфлікту вдарив розкладним ножем у шию свого знайомого

Поблизу кафе на Сихові 36-річний львів’янин вдарив ножем у шию свого знайомого, якого з проникаючим пораненням госпіталізували у реанімацію. Про це повідомили Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців за 22 січня, випадок трапився ще 20 січня близько 16:45 поблизу одного з кафе на вул. Кос-Анатольського на Сихові. 36-річний львів’янин під час конфлікту вдарив розкладним ножем у шию свого знайомого – 26-річного львів’янина.

Лікарі діагностували у потерпілого «проникаюче ножове поранення шиї», зараз він перебуває у реанімації. Нападника поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.