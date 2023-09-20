Нападника затримала поліція

У середу, 20 вересня, у центрі Львова неадекватний чоловік штрикнув ножем перехожого, з яким у нього трапився конфлікт. Постраждалого госпіталізували з проникаючим пораненням, а нападника затримала поліція.

Близько 12:00 на вул. Шумлянських в центрі Львова між двома перехожими чоловіками, місцевими мешканцями, виник конфлікт, під час якого один з них вдарив ножем іншого в ділянку серця. Інцидент трапився при свідках, які зняли усе на відео. Очевидці розповіли в соцмережах, що нападник з ножем розгулював вулицею та погрожував перехожим.

Після інциденту нападник втік, його затримали патрульні на вулиці Олександра Олеся.

«41-річний чоловік зізнався у скоєному. На місце події викликали слідчо-оперативну групу», – повідомили в патрульній поліції.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалим виявився 32-річний львів’янин. Його госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона з проникаючим ножовим пораненням в ліве міжребер’я.