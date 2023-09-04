Патрульні затримали чоловіка наступного дня після злочину

У Львові правоохоронці затримали пасажира автомобіля, який вдарив ножем пішохода за те, що він, на його думку, занадто повільно переходив дорогу на пішохідному переході.

Як повідомили в поліції, 3 вересня пізно ввечері на вул. Симона Петлюри у Львові між компанією, що їхала у автомобілі Volkswagen Passat, та компанією пішоходів виник конфлікт. Причиною сутички стало те, що пішоходи, на думку автомобілістів, занадто повільно переходили дорогу пішохідним переходом.

Під час суперечки один із пасажирів автомобіля, який перебував у нетверезому стані, двічі вдарив ножем у спину 20-річного пішохода. Після цього водій та пасажири Volkswagen Passat втекли з місця події, а очевидці викликали пораненому «швидку». Медики діагностували і пішохода проникаюче ножове поранення спини.

У ніч на 4 вересня патрульні виявили автомобіль Volkswagen Passat, а невдовзі знайшли й пасажира, який наніс удари ножем пішоходу. Ним виявився 31-річний львів’янин. Слідчі готують йому повідомленні про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.