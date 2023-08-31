Легковик збив підлітку на пішохідному переході

У середу, 30 серпня, на Сихові у Львові водій легковика Geely MK Cross збив 16-річну дівчину, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася пізно ввечері близько 22:30 на проспекті Червоної Калини. 39-річний водій автомобіля Geely MK Cross, житель Волинської області, здійснив наїзд на 16-річну пішохідку, мешканку Львова. Як видно з оприлюднених поліцією фото, ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході.

ДТП на просп. Червоної Калини у Львові (фото поліції)

Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Про важкість травм в поліції не уточнюють.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.