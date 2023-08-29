Смертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході

У вівторок, 29 серпня, на трасі Київ-Чоп біля села Раковець на Львівщині автомобіль Peugeot 407 збив на смерть дворічного хлопчика, який переходив трасу з мамою. Смертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході.

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 поблизу села Раковець Солонківської громади. Мама переходила трасу з дворічним сином, який перебував у візочку. Обоє мешканці модульного містечка в селі біля Львова.

43-річний водій автомобіля Peugeot 407 здійснив наїзд на візочок, в якому перебувала дитина. 2-річний хлопчик загинув на місці.

За кермом Peugeot 407 був 43-річний водій з Нового Роздолу (фото поліції)

За даними патрульної поліції Львівщини, рух трасою в напрямку Стрия ускладнений, автомобілі скеровують в об’їзд через АЗС.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.