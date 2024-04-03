Жінка переходила трасу нерегульованим переходом із двома дітьми – одна дитина була у візку, а інша тримала її за руку

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок Володимиру Михайленку, який збив 2-річного хлопчика на трасі біля Львова – матір із двома дітьми переходила дорогу по пішохідному переходу, коли одну дитину, яка була у візку, збило авто. Від отриманих травм хлопчик загинув. Винуватцю аварії суд призначив шість років тюрми та зобов’язав виплатити мільйон гривень компенсації.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, аварія трапилась ще 29 серпня 2023 року на трасі біля села Раковець, що неподалік Львова. Уродженець Нового Роздолу Володимир Михайленко керував автомобілем Peugeot 407, їхав зі значним перевищенням швидкості (перед моментом ДТП швидкість у авто була 123 км/год), не зменшив швидкість перед нерегульованим переходом та збив візок із 2-річною дитиною. Хлопчик від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Як повідомляв ZAXID.NET, жінка переходила трасу нерегульованим переходом із двома дітьми – одна дитина була у візку, а інша тримала її за руку. У вироку зазначено, що пішоходи почали рух переходом після того, як інша машина – Toyota C-HR Hybrid, зупинилась, щоб їх пропустити.

Щодо Володимира Михайленка порушили кримінальну справу за фактом вчинення смертельної ДТП. У суд він визнав свою провину. Матір загиблого хлопчика вважає, що обвинувачений безвідповідально поставився до своїх обов’язків, як водій, а також у суді наголосила, що його неодноразово притягували до відповідальності за порушення ПДР, зокрема перевищення швидкості.

У суді очевидиця, водійка Toyota C-HR Hybrid, яка зупинилась, щоб пропустити пішоходів, повідомила, що Володимир Михайленко вчинив ДТП на великій швидкості. За її словами, зіткнення відбулось, як тільки жінка викотила дитячий візок на середню смугу дороги.

Справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який дослідив усі матеріали, зокрема покази свідків та відео з місця ДТП. Він визнав водія Peugeot винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши йому шість років тюрми з забороною керувати авто три роки. Винуватець аварії має також виплатити матері загиблого хлопчика 1 млн грн моральної компенсації та 35 тис. грн матеріальної шкоди. Вирок ще можна оскаржити.