До України з тимчасово окупованих територій повернули ще трьох дітей віком від 9 до 13 років. Про це у середу, 1 травня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З окупації до України повернулась 11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих. За словами Олександра Прокудіна, вона ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці.

«Над її поверненням працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання», – зазначив Олександр Прокудін.

Разом із дівчинкою до України повернулись два хлопчики 9 та 13 років. В окупації за ними доглядав старший повнолітній брат, однак йому загрожувала мобілізація до російської армії.

«Вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей області діти», – розповів Олександр Прокудін.

Олександр Прокудін запевнив, що наразі всі діти перебувають у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Також голова Херсонської ОВА зазначив, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, 17 квітня Олександр Прокудін розповів, що завдяки організації Save Ukraine на підконтрольну Україні територію повернули шість дітей разом з їхніми сім’ями.