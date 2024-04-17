Загалом організація повернула з ТОТ та Росії 290 українських дітей

Організації Save Ukraine повернула з російської окупації шість дітей разом з їхніми сім’ями. Про це повідомили у середу, 17 квітня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та прес-службі Save Ukraine.

За словами голови ОВА, дві родини повернули з тимчасово окупованих території Херсонщини. Одна родина виховує двох хлопчиків, позбавлених батьківського піклування – їх виповнилося 12 та 16 років

«Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою», – повідомив Олександр Прокудін.

За даними прес-служби благодійної організації, родини в окупації змушували брати російські паспорти та не дозволяли проїжджати без них навіть через блокпости. Крім того, дітей на тимчасово окупованих територіях примушували віддавати у російські школи.

Save Ukraine повідомила, що загалом на підконтрольні території з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 290 дітей.

Нагадаємо, 17 квітня у Нацполіції повідомили, що в Німеччині виявили 161 дитину, викрадену Росією. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні відомі імена 20 тис. українських дітей, викрадених Росією. Глава держави наголосив, що насправді Росія могла депортувати сотні тисяч українських дітей.