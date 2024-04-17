Українські правоохоронці разом з німецькими колегами виявили на території Німеччини 161 українську дитину, викрадену Росією. Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з Гольгером Мюнхом – президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, пише «Укрінформ».

«Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцеперебування в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі», – цитує «Укрінформ» Івана Вигівського.

За словами Івана Вигівського, Національна поліція документує на території України та інші воєнні злочини, скоєні Росією. Україна очікує, що партнери допоможуть притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво – у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах. Сторони також обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.

«Можливо, саме правоохоронні органи Німеччини будуть готові сприяти Україні у реалізації цих дій, та внести інформацію щодо цих осіб до Шенгенської інформаційної системи. Внесення інформації в SIS надалі може сприяти обмеженню їхнього пересування та перебування у країнах Шенгенської зони, оскільки ці особи можуть становити загрозу для національної безпеки країн Європейського Союзу та Шенгенської зони», – заявив Іван Вигівський.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія примусово переселила тисячі українських дітей на підконтрольні їй території. Депортованим дітям примусово надають російське громадянство та віддають на усиновлення до російських сімей. При цьому Росія перешкоджає поверненню дітей до України.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марини Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні відомі імена 20 тис. українських дітей, викрадених Росією. Глава держави наголосив, що насправді Росія могла депортувати сотні тисяч українських дітей.