Наймолодшій поверненій дитині виповнилося чотири роки

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще п’ятьох дітей. Двоє дівчат та троє хлопчиків з Херсонщини вже перебувають на підконтрольній території, повідомив у четвер, 29 лютого, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вік повернених дітей – від чотирьох до 16 років. Серед врятованих з окупації є одна сирота, повідомив голова ОВА. Усі діти – з Херсонської області.

«Зараз дорослі та малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи», – розповів Олександр Прокудін.

Голова Херсонської ОВА подякував організації Save Ukraine, яка займається поверненням дітей до України. За його словами, організація повернула вже 25 дітей з Херсонської області на підконтрольну територію. Загалом Save Ukraine провела вже 16 рятувальних місій.

Нагадаємо, 20 лютого Україна повернула ще 11 дітей з окупації та території Росії. Наймолодшій дитині – два роки. Робота з повернення дітей відбувалася спільно з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Українських дітей повернули у межах плану дій президента Bring Kids Back UA.