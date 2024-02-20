11 дітей вже прибули на підконтрольну Україні територію

Україна повернула з тимчасово окупованих територій та Росії 11 українських дітей. Про це повідомив у вівторок, 20 лютого, голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Одинадцять українських дітей вдома! Їх вдалося повернути з ТОТ та Росії. Вік повернутих – від двох до 16 років», – заявив голова ОП.

Двох дітей зустріли зі швидкою, оскільки одна зі них не може пересуватися.

За словами Єрмака, робота з повернення дітей відбувалася спільно з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Українських дітей повернули у межах плану дій президента Bring Kids Back UA.

Повернення відбулося за сприяння ДПСУ та ЮНІСЕФ. Окрім того, до повернення українських дітей долучився Катар.

«На жаль, доля дітей трагічна — вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм “опікунів”», – повідомив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на початку лютого Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотири дитини. Повернення дітей на підконтрольну територію організували волонтери Save Ukraine, які провели вже 15 рятувальних місій. Вік повернених дітей – від 0 до 16 років.