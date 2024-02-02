Волонтери повернули до України ще чотирьох дітей, яких викрали росіяни

Волонтери Save Ukraine повернули до України із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей ще чотирьох дітей. Про це у п’ятницю, 2 лютого, повідомили на Facebook-сторінці Save Ukraine.

Дітям, яких вдалося повернути до України, від 0 до 16 років. Наразі вони перебувають в одному із центрів волонтерів. Як зазначили у Save Ukraine, дітей повернули у межах 15-ї рятувальної місії.

Нагадаємо, Канада і Україна планують створити міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій у Росію. За словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі, у межах цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву.

Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість дітей, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ – невідома. Наприкінці 2023 року Дмитро Лубінець зазначав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав приблизно понад 19,5 тис. українських дітей.

Депортація українських дітей стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна та уповноважену з прав дитини у Росії Марію Львову-Бєлову.