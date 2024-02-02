До України з тимчасово окупованих територій повернули ще чотирьох дітей
Дітей до України повернули волонтери Save Ukraine
Волонтери Save Ukraine повернули до України із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей ще чотирьох дітей. Про це у п’ятницю, 2 лютого, повідомили на Facebook-сторінці Save Ukraine.
Дітям, яких вдалося повернути до України, від 0 до 16 років. Наразі вони перебувають в одному із центрів волонтерів. Як зазначили у Save Ukraine, дітей повернули у межах 15-ї рятувальної місії.
Нагадаємо, Канада і Україна планують створити міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій у Росію. За словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі, у межах цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву.
Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість дітей, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ – невідома. Наприкінці 2023 року Дмитро Лубінець зазначав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав приблизно понад 19,5 тис. українських дітей.
Депортація українських дітей стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна та уповноважену з прав дитини у Росії Марію Львову-Бєлову.