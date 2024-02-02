Канада і Україна створять міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій у Росію. Про це 2 лютого повідомила «Європейська правда», з посиланням на брифінг у Києві міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

«Важливість повернення дітей не можна недооцінювати. Це питання нашої людяності. Тож пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей», – зазначила Мелані Жолі.

За її словами, у рамках цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву.

«Особиста відданість міністерки і Канади цьому питанню – це яскравий приклад лідерства у захисті прав людини. Механізм який запропонувала Канада, є дієвим, і ми сподіваємося, що країни активно братимуть участь у зусиллях з повернення наших дітей», – сказав Дмитро Кулеба.

Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість дітей, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ – невідома. Наприкінці минуло року Дмитро Лубінець зазначав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав приблизно понад 19,5 тис. українських дітей.