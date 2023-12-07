Щоб повертати по одній дитині щодня, Україні знадобиться 55 років

Росія продовжує депортувати українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Офіційно підтверджено вже понад 19,5 тис. дітей, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у четвер, 7 грудня.

Під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх» Дмитро Лубінець заявив, що росіяни продовжують незаконно депортувати нові групи українських дітей. За словами омбудсмена, якщо Україна повертатиме по одній депортованій дитині на день, то для цього знадобиться половина століття.

«Є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. Та, на жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей. Але ми шукаємо все нові інструментарії для цього», – повідомив Дмитро Лубінець.

Окрім того, за словами омбудсмена, Росія триває в полоні майже 30 тис. цивільних українців. Оскільки доступу до російських в’язниць немає, то перевірити їхній стан наразі неможливо.

«З-поміж цих 28 тисяч – це дві тисячі громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Є випадки, коли у полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови українців, які старше 80-85 років», – заявив омбудсмен.

Він закликав міжнародну спільноту допомогти Україні захистити та повернути своїх громадян.

Нагадаємо, 6 грудня Україна повернула з тимчасово окупованих територій та Росії вісьмох дітей. Порятунок неповнолітніх відбувся за посередництва Катару. Відомо, що до України повернулися четверо хлопців та четверо дівчат віком від 8 до 18 років.