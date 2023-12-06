Діти змогли повернутися в Україну завдяки спільній роботі з Катаром

Україна повернула вісім дітей з тимчасово окупованих територій та Росії за посередництва Катару. Про це у середу, 6 грудня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро воззʼєднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких в Україні.

Діти змогли повернутися в Україну завдяки спільній роботі з Катаром, який уже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей.

Зауважимо, що напередодні американське видання The Washington Post із посиланнями на джерела писало, що Росія погодилася повернути в Україну шістьох депортованих дітей.

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.