В Україну повернувся Богдан Єрмохін

В Україну у неділю, 19 листопада, повернувся сирота з Маріуполя Богдан Єрмохін, якого росіяни депортували з окупованого міста до Московської області. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, Богдана повернули в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Сьогодні, 19 листопада, Богдану виповнилось 18 років. В Україні на хлопця чекала старша сестра.

Як повідомляв ZAXID.NET, Богдан Єрмохін – сирота з Маріуполя, хлопець кілька років тому втратив обох батьків. До початку повномасштабної війни він навчався у металургійному коледжі у Маріуполі, його законним представником був директор навчального закладу. Після того, як місто перейшло під контроль російських військ, Єрмохіна вивезли на територію РФ і передали до прийомної родини у Підмосков'ї.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Єрмохіна зобов’язали з’явитися у підмосковний військкомат на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Підліток записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися в Україну.