Викрадений росіянами 17-річний Богдан Єрмохін просить Зеленського повернути його в Україну

17-річного підлітка з Маріуполя Богдана Єрмохіна, який півтора року утримується в Росії, викликають в підмосковний військкомат у грудні 2023 році, коли йому виповниться 18 років. Про це повідомила журналістка Євгенія Моторевська в Facebook 9 листопада.

Як повідомляється, після викрадення хлопця та помістили у російську родину під опіку. Він намагався повернутися до України. Після довгих переговорів російська сторона ніби погодилася відпустити хлопця додому, де його чекає сестра. Попри те, що сестра Богдана зібрала всі необхідні документи, підлітка не відпускають в Україну.

Єрмохін звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням про допомогу. Звернення Єрмохіна оприлюднене його адвокаткою Катериною Бобровською у Facebook.

«Я, Богдан Єрмохін, я перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому», – йдеться у зверненні хлопця.

Адвокатка Бобровська також попросила президента проконтролювати повернення юнака до України. За її даними, російська влада перешкоджає хлопцю повернутись в Україну.

Депортований до Росії 17-річний неповнолітній українець, як твердить його адвокатка, вже кілька разів намагався втекти з РФ, але спроби були безуспішними. За словами його захисниці, виїхати з Росії хлопець офіційно не може – на це немає згоди російських посадовців. Зокрема, хлопця затримали на кордоні з Білоруссю.

За версією російської пропаганди, підлітка нібито «за допомогою маніпуляцій та погроз намагалися виманити назад на територію України». Російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний суд в Гаазі, відповіла, що «шляхом обману» хлопця вивезли, проте його «зловили на кордоні з Білоруссю, в останній момент встигли із силовими структурами на кордоні зупинити». За її словами, Єрмохіну нібито надавали допомогу кілька людей, яких вона назвала «агентами». Зокрема, ці люди організували для хлопця машину з водієм та «скидали гроші».