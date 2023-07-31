Воєнна злочинниця Марія Львова-Бєлова в деталях розповіла, скількох дітей викрали росіяни і скількох з них у Росії вже всиновили

Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти, йдеться в доповіді російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, опублікованій у понеділок, 31 липня.

Як пише «Радіо Свобода» з посиланням на доповідь воєнної злочинниці, більшість українських дітей приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами. Згідно з документом Львової-Бєлової, на територію Росії також «прибули» близько 1,5 тисячі вихованців установ для дітей-сиріт або батьків, які залишилися без піклування: 288 дітей з території, яку контролює угруповання «ДНР», були влаштовані в Росії в прийомні сімʼї. Діти з територій під контролем угруповання «ЛНР», як запевнила Львова-Бєлова, повернулися до своїх установ, проте згодом 92 дитини також були влаштовані до російських родин.

Лише з квітня до жовтня 2022 року в російські прийомні сімʼї влаштували 380 «дітей з Донбасу», які нібито залишилися без батьківського піклування. У листопаді 2022 року в безпосередній близькості від лінії фронту опинився дитячий будинок-інтернат в Олешках Херсонської області, звідки 52 вихованці з тяжкими патологіями були депортовані до окупованого Криму.

Також воєнна злочинниця Львова-Бєлова стверджує, що наприкінці літа – восени 2022 року у звʼязку з ситуацією на лінії фронту батьки з Херсонської, Запорізької, Харківської областей та інших територій нібито добровільно відправили дітей на відпочинок, у тому числі для захисту від воєнних дій. Їх разом із супровідниками, за дорученням від батьків , прийняли санаторії та організації відпочинку та оздоровлення Криму та Краснодарського краю.

За інформацією української влади, наразі офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, яких Росія депортувала з окупованих територій. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч». Більшість вивезли з Маріуполя, Херсонської, Харківської та Київської областей. Для розміщення дітей з України влада Росії використала близько 100 установ. Дитячі будинки та інтернати в багатьох російських регіонах переповнені. З цієї причини депортованих дітей якнайшвидше прагнуть влаштувати в сімʼї. Вимоги органів опіки до потенційних усиновлювачів стали мʼякшими. Це пояснюється тим, що процедура визнання українських дітей такими, що «залишилися без піклування батьків», вкрай спрощена, а пошук дітей у Росії ускладнений для їхніх батьків та опікунів.

Зауважимо, що депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора і воєнного злочинця Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Повернути в Україну поки що вдалося лише 386 дітей.

З депортацією українських дітей до Росії також допомагає Білорусь, відповідні факти навела білоруська опозиція, яка вже передала їх до Міжнародного кримінального суду. До такої депортації також причетний білоруський Червоний Хрест, про що заявив його керівник.