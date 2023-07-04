Російські окупанти вивезли з України на свою територію 700 тисяч дітей за останні роки, заявив голова Міжнародного комітету Ради Федерації (верхньої палати російського парламенту) Грігорій Карасін.

«В останні роки 700 тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань і обстрілів з районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме у нас. Багато – разом з батьками, а вихованці дитячих будинків – разом з вихователями», – заявив він.

З цієї заяви невідомо, про який період йдеться, однак зауважимо, що Росія окупувала Крим у березні 2014 року, а у квітні почала захоплювати територію Донецької та Луганської областей, створивши там незаконні збройні формування. Українська влада заявляла про те, що за період повномасштабної війни, тобто з 24 лютого 2022 року, окупанти вивезли понад 19,5 тис. дітей.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової через викрадення дітей з України.