Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) назвала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей окупантами на територію Росії, а також закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути можливість кримінального переслідування цього злочину. Відповідну резолюцію ухвалили на весняній сесії ПАРЄ в четвер, 27 квітня, повідомив «Укрінформ».

Як йдеться в ухваленій резолюції, Росія має негайно і беззастережно припинити незаконне примусове переміщення та депортацію українських дітей, припинити надавати їм російське громадянство, а також допустити до вже переміщених дітей представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста й забезпечити їхнє безпечне повернення.

За ухвалення документа «Депортація та насильницьке переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації або на тимчасово окуповані території України: створити умови для їхнього безпечного повернення, покласти край злочинам та покарати винних» проголосували 87 депутатів з 89 присутніх, один був проти, ще один – утримався.

У резолюції зазначається, що ООН, Рада Європи, Європарламент та ОБСЄ протягом останніх місяців і тижнів рішуче засудили практику насильницького переміщення та депортації цивільних осіб, зокрема дітей, російською федерацією з території України.

«Застосовуючи цю практику, Російська Федерація часто нав'язує їм російське громадянство, що також призводить до порушення права дітей на ідентичність і сприяє незаконному усиновленню українських дітей російськими сім'ями. Такі практики заборонені міжнародним гуманітарним правом, правами людини та кримінальним правом і мають переслідуватися як воєнні злочини та злочини проти людяності. У випадку з насильницьким переміщенням дітей має місце злочин геноциду, що має бути ретельно розслідувано та переслідуватися у судовому порядку», – йдеться у документі.

Парламентська асамблея засудила дії російської влади на порушення її зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, які полягають у «невиправданих затримках з репатріацією дітей та перешкодах у возз'єднанні сімей, розлучених унаслідок цього збройного конфлікту». Асамблея також засудила порушення прав депортованих українських дітей на збереження своєї ідентичності, визначених Конвенцією про права дитини (стаття 8) ООН, «з практикою примусового прийняття російського громадянства та передачі дітей на виховання в сім'ї громадян РФ».

ПАРЄ наголосила, що організований та систематичний характер примусового переміщення та депортації «дозволяють зробити висновок, що ці злочини не є випадковими чи незапланованими» та свідчать про намір «знищити Україну та українську ідентичність, а також культурні та мовні особливості її народу».

«Асамблея підкреслює, що насильницька передача дітей з однієї групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до пункту (е) статті 2 Конвенції про геноцид 1948 року, що відповідає задокументованим свідченням депортації та насильницького переміщення українських дітей в Російську Федерацію або на території, які тимчасово перебувають під окупацією Росії», – зазначається у документі.

Асамблея також заявила про необхідність ретельної фіксації, збору та оцінки доказів злочину геноциду, як це передбачено Римським статутом та Конвенцією про геноцид. Асамблея підтримала розслідування та переслідування державної політики насильницького переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією, а також потенційні дії України в Міжнародному кримінальному суді та Міжнародному суді ООН.

ПАРЄ також «закликає…Міжнародний кримінальний суд з усією серйозністю розглянути можливе кримінальне переслідування за злочин геноциду з огляду на державну політику Російської Федерації стосовно українських дітей, які зараз перебувають у її руках, та закликає держави-учасниці розглянути можливість кримінального переслідування за всі злочини в межах їхніх національних кримінальних судів, де це можливо (в Україні або в судах третіх країн з універсальною юрисдикцією)», – йдеться у резолюції.

У резолюції зазначається, що практика незаконної депортації українців до Росії з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року і «набула форми депортації до Російської Федерації дітей з дитячих будинків та дітей з інвалідністю зі спеціалізованих установ».

«Відтоді ці практики посилилися та набули розвитку і, вочевидь, плануються та організовуються систематично, в межах державної політики. Вони охоплюють усі рівні прийняття політичних рішень згори донизу та їх виконання адміністративними органами та державними установами РФ, особливо щодо примусового переміщення, депортації та індоктринації українських дітей», – йдеться у документі.

В резолюції наголошується, що визначити масштаби та обсяги насильницького переміщення та депортацій українських дітей складно з огляду на агресію, що триває, відсутність доступу до тимчасово окупованих територій України, «а також хитрощі з боку РФ щодо обставин насильницького переміщення і депортації та поточного місцезнаходження жертв».

Цією резолюцією ПАРЄ також привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Владіміра Путіна й уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової, а також наголосила на необхідності покарання самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра лукашенка.

Зауважимо, що ухваленню резолюції передували дебати, в яких взяла участь перша леді України Олена Зеленська.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна, а також дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. За версією суду, вони особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. Загалом Росія викрала з окупованих територій України понад 19 тис. дітей.