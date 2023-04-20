Пилип Головня — десята прийомна дитина в сім’ї воєнної злочинниці Марії Львової-Бєлової

Журналісти спростували міфи російської пропаганди про викраденого підлітка з Маріуполя Пилипа Головню, якого викрали російські військові та незаконно всиновила уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Російські пропагандисти заявляли про «покинутого сироту», хоча насправді підліток мав опікунів і був добре доглянутим, йдеться в матеріалі програми «Схеми». Журналісти з’ясували, як Пилипа Головню вивозили до Росії, де він мешкав у зруйнованому Маріуполі, а також поговорити з його близькими та знайомими, щоб зіставити все це із тим, що транслює російська пропаганда.

Зокрема, росіяни звинувачують Збройні сили України в тому, що вони обстріляли будинок, де жив підліток, а його опікунів – у тому, що вони «просто викинули йому сумку з речами та документи, сказавши, що тепер кожен сам за себе». Утім, голова місцевого ОСББ Дмитро Харчуков заявив, що будинок на вулиці Зелінського, де жив підліток, обстрілювали саме росіяни. За його словами, після обстрілу люди там могли жити лише в підвалах. Також вони переховувалися в сусідніх будівлях.

У квартиру цього будинку хлопець разом з опікунами – колишнім чоловіком матері Пилипа Сергієм Головнею та його дружиною Іриною Калаталовою – переїхали влітку 2021-го. Тут вони і зустріли повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Рідна мати Пилипа Вікторія померла у червні 2017 року, коли йому було 11 років. З того часу він був під наглядом опікунів, а не «покинутим сиротою», як про це каже російська пропаганда.

«Відносини були нормальні, хоча Пилип і сам з характером. Сергій не міг його вигнати, посваритись трохи могли, звісно. Більше того, в нього була дружина Іра, яка до Пилипа ставилась дуже добре», – розповів журналістам брат вітчима Пилипа Віталій Головня.

Вчителька Пилипа, з якою поспілкувалися журналісти, також спростувала версію російської пропаганди, але з міркувань безпеки попросила журналістів не вказувати її ім’я. До початку повномасштабної війни вона час від часу провідувала хлопця вдома.

«Опікуни добросовісно виконували свої обов’язки і з’являлись на батьківських зборах, приходили до школи у разі необхідності. Пилип завжди був доглянутий, нагодований і добре вдягнений. Зауважень до опікунів у нас не було», – наголосила вчителька.

Одна з сусідок сім’ї Людмила розповіла журналістам, що виїхала з Маріуполя наприкінці квітня минулого року, коли будинок вже був у напівзруйнованому стані й майже непридатним для життя. Сім’я Головні на той момент вже там не мешкала. Водночас вона відгукнулася про них як про «нормальних сусідів», на яких ніхто не скаржився.

На зв’язок з опікунами журналістам вийти не вдалось, всі встановлені телефонні номери відключені або ніхто не відповідає. Брат опікуна Віталій повідомив, що теж не має прямого контакту з Сергієм, але дізнавався через знайомих, що прийомні батьки Пилипа залишаються в Маріуполі.

Журналісти дізналися, що хлопця викрали російські рятувальники, коли він прийшов у супермаркет «Метро», де роздавали гуманітарну допомогу. Далі його доставили в одну з лікарень Донецька, куди загарбники звозили дітей та вагітних. Йдеться про колишню обласну лікарню імені Вишневського.

Пізніше Пилипа могли утримувати у так званому дитячому соціальному центрі так званої адміністрації міста Донецька до 27 травня 2022 року. І вже звідти його та ще щонайменше 30 українських дітей вивезли до Росії – у пансіонат «Поляни» Одінцовського району Московської області. Цей санаторій входить до складу Дитячого медичного центру Управління справами президента РФ.

Згодом, як йдеться у фільмі прокремлівського телеканалу «Царьград», у «Поляни» приїхала уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Там вони особисто познайомились з Пилипом, після чого вона вирішила його всиновити. Якщо вірити російській пропаганді, то Пилип Головня став десятою прийомною дитиною в сім’ї Львової-Бєлової.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна, а також Марії Львової-Бєлової. За версією суду, вони особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. Загалом Росія викрала з окупованих територій України понад 19 тис. дітей.

Львова-Бєлова у відповідь на рішення МКС заявила, що таким чином міжнародна спільнота «оцінила її роботу з допомоги дітям». Під час конференції 4 квітня вона згадала і про «нового сина» – трохи нарікала на поведінку хлопця і розповідала, що проводить з ним виховну роботу.