Дмитро Лубінець звинуватив Татьяну Москалькову в причетності до викрадення українських дітей

Російська уповноважена з прав людини Татьяна Москалькова та співробітники її офісу можуть бути особисто причетними до примусової депортації українських дітей. Про це в середу, 22 лютого, заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, є факти можливої причетності особисто Москалькової та її працівників до депортації українських дітей. «Йдеться про вивезення двох українських дітей з території Австрії і передачу цих двох дітей у Москві безпосередньо представникам РФ», – сказав український омбудсмен, якого цитує «Суспільне».

Він додав, що до до Офісу омбудсмена звернулись понад 20 тисяч людей щодо розшуку зниклих безвісти.

«Процес не заморожений. У нас відбувається комунікація як і безпосередньо з російською стороною щодо звільнення або повернення цивільних заручників. Так само ми і спілкуємося з низкою міжнародних партнерів. У нас деякі ініціативи, про які я зараз не можу говорити публічно. але я хочу більш серйозно вирішувати це питання. Ви бачили під час останнього обміну був повернутий один цивільний на територію України», – сказав Лубінець.

Також, за його словами, у 2022 році Татьяну Москалькову виключили з найбільшої світової організації омбудсменів, хоча публічно про це не повідомлялося.

Нагадаємо, про те, що з Австрії незаконно вивезли до Москви двох українських підлітків-біженців нібито для «возз’єднання сімей» стало відомо в першій половині січня. Вже тоді повідомлялося, що до вивезення підлітків причетний співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює у Відомстві омбудсмена землі Тіроль. Вивезеним підліткам було 16 і 17 років, вони були біженцями з Луганської області.

Австрійські правоохоронці повідомили, що почали розслідувати інцидент. Водночас український омбудсмен публічно відреагував на скандал з вивезенням до Москви українських підлітків 8 лютого, вийшовши з Європейського інституту омбудсмена й публічно розрізавши свій членський квиток.