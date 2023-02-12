Дмитро Лубінець розповів, що вивезені діти спершу жили на Львівщині, а потім переїхали до Австрії

Виконавчий секретар Європейського інституту омбудсмена, австрієць Йозеф Зігеле особисто вивіз до Москви двох українських підлітків з Луганщини, які перебували в Австрії, та передав їх представникам російської влади. У самому Європейському інституті омбудсмена на запити України відповіли формальними відписками, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Дійсно, у нас ганебний випадок, ми з цим окремо розбираємося. Він не просто член цієї організації, він виконавчий секретар, цей Йозеф Зігеле. Він представник Австрії. І ми отримали інформацію, що він особисто забрав двох українських дітей з території Австрії, які там перебували в абсолютно законний спосіб», – розповів Лубінець в інтерв’ю радіо NV, повідомив «Укрінформ».

Він повідомив, що йдеться про дітей з Луганщини, які тимчасово проживали у Львівській області і з усіма письмовими дозволами батьків були вивезені до Австрії, де стали на консульський облік і перебували в цій країні в законний спосіб.

«Пан Зігеле їх забирає (ми зараз розбираємося, яким чином він це зробив) і фізично доставляє в Росію. Ймовірно, він це зробив літаком через Анкару. Прилетів в Москву, де особисто їх передав представникам РФ. Тобто, знаєте, така доставка по виклику українських дітей з території Європи прямісінько в москву», – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що відразу звернувся до президента організації Драгона Мілкова з вимогою скликати засідання та виключити Зігеле з організації. Разом з тим, на всі листи українського омбудсмена надійшли формальні відписки, після чого Лубінець написав відкритий лист до всіх членів цієї організації з пропозицією вийти з її лав.

Раніше Лубінець публічно розрізав свій членський квиток на знак протесту та подякував омбудсменам Латвії і Литви, які так само вийшли з організації.

«Я хотів би подякувати омбудсменам Латвії, Литви, які вже вийшли з цієї організації. І я знаю, що зараз готується низка інших наших колег, які будуть теж виходити з цієї організації. Вважаю, що всі, хто своїми діями можуть в якомусь сенсі підтримувати зв’язок з країною-терористкою, повинні тоді публічно про це казати. І хай суспільство їхніх країн надає їм оцінку», – зазначив український омбудсмен.

Про те, що з Австрії незаконно вивезли до Москви двох українських підлітків-біженців нібито для «возз’єднання сімей» стало відомо в першій половині січня. Вже тоді повідомлялося, що до вивезення підлітків причетний співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює у Відомстві омбудсмена землі Тіроль. Вивезеним підліткам було 16 і 17 років.

Австрійські правоохоронці повідомили, що почали розслідувати інцидент. Водночас український омбудсмен публічно відреагував на скандал з вивезенням до Москви українських підлітків 8 лютого, вийшовши з Європейського інституту омбудсмена й публічно розрізавши свій членський квиток.