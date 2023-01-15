Чиновник австрійської землі Тіроль без консультації з відповідними українськими органами відправив у Москву двох неповнолітніх українців – нібито з метою возз’єднання родини, його дії розслідують, пише в неділю, 15 січня, «Європейська правда» з посиланням на Der Standard.

У четвер консульство України в Тіролі, а згодом і посольство України поінформували владу землі Тіроль про те, що є свідчення того, що двох українських підлітків віком 16 та 17 років було вивезено з Тіролю до Москви в рамках возз'єднання сім'ї. Водночас відповідальні особи не поінформували про це українську владу.

«Двоє молодих українців спочатку прибули до Тіролю в рамках допомоги Україні та були розміщені в дитячо-юнацькому закладі. За наявною у нас інформацією, до справи був залучений співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює у Відомстві омбудсмена землі Тіроль», – повідомив директор земельного бюро Герберт Форстер.

За його словами, співробітник, очевидно, діяв на прохання свого російського колеги-омбудсмена. За його власними заявами, він мав інформацію від російського посольства про те, що матері цих двох молодих людей вже перебувають в Росії і хочуть возз'єднання сімей.

Водночас невідомо, чи матері підлітків перебувають в Росії добровільно. Так само невідомо, чи самі підлітки погодилися на виїзд до Росії.

«Кроки, зроблені відповідним співробітником, були одноосібними зусиллями і не були скоординовані з землею Тіроль, земля Тіроль не була залучена до відправлення. Ми відмежовуємося від цих дій, які не були узгоджені з компетентними органами України. Працівник, про якого йдеться, був тимчасово відсторонений від роботи землею Тіроль», – сказав директор земельного бюро.

Земля Тіроль перебуває у тісному контакті з офіційними представництвами МЗС, посольства України та прокуратури, а також обіцяє свою всебічну підтримку та сприяння у з'ясуванні подій, що відбулися.

Крім того, оскільки інститут земельного омбудсмена є органом парламенту землі, земля призначила внутрішнє розслідування того, що сталося.