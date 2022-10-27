Марія Львова-Бєлова допомагає росіянам скоювати воєнні злочини

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, яку з Маріуполя викрали російські військові. У незаконному всиновленні російська чиновниця зізналася напередодні під час прес-конференції. 27 жовтня МЗС України відреагувало.

На цій же прес-конференції Львова-Бєлова також розповіла, що сприяла в незаконному всиновленні ще 350 викрадених українських дітей.

«Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року», – йдеться в заяві МЗС.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС ініціює відкриття справи проти Львової-Бєлової.

«Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях», – наголосив міністр.

Він додав, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів.