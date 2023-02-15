Частина фактично «викрадених» дітей перебуває за 6 тис. км від України

Російський уряд координує роботу розгалуженої мережі таборів, у яких утримували та утримують тисячі українських дітей із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як вважають в Обсерваторії конфліктів та Єльській лабораторії гуманітарних досліджень, основним завданням таких закладів є «політичне перевиховання», пише «Громадське».

Дослідники зібрали інформацію про щонайменше 6000 дітей з України віком від 4 місяців до 17 років, яких утримували або утримують у російських таборах та інших закладах після 24 лютого 2022 року. Перші відправлення дітей до таких закладів зафіксували в лютому 2022 року, а останні – у січні 2023-го. Загальна реальна кількість утримуваних дітей ймовірно, перевищує 6 тис.

У звіті йдеться, що українських дітей утримували чи утримують у 43 закладах на території РФ та в тимчасово окупованому Криму. Більшість з них – літні табори. Зокрема, в Криму виявили 7 таборів. Ще по 10 таборів – навколо Москви, Казані та Єкатеринбурга. 11 таких таборів виявили в Сибіру. Найвіддаленіший табір розташовується в Магаданській області на Далекому Сході РФ поблизу Тихого океану, за 6 тис. км від українського кордону.

Крім того, дослідники визначили два заклади, які пов'язані з депортацією дітей-сиріт: психіатричну лікарню та сімейний центр. Дітей із щонайменше двох таборів незаконно усиновили в Росії. З відкритих джерел з'ясували, що 20 дітей із цих таборів опинилися в сім'ях у Московській області та були зараховані до місцевих шкіл.

Дослідники припускають, що основною метою таборів є «політичне перевиховання» дітей. У щонайменше 32 закладах (78% від тих, які встановили дослідники) виявили спроби з перевиховання. Зокрема, дітей з України піддають «російськоцентричній академічній, культурній, патріотичній та військовій освіті».

«Численні табори, схвалені Російською Федерацією, пропагуються як «інтеграційні програми» з очевидною метою інтегрувати дітей з України в бачення російського уряду про національну культуру, історію та суспільство», – йдеться у звіті.

За даними дослідників, мережа таборів централізовано координується федеральним урядом Росії. Експерти виявили кілька десятків федеральних, регіональних і місцевих діячів, які безпосередньо беруть участь у роботі. Щонайменше 12 офіційних осіб, які координують роботу закладів, не перебувають під американськими чи міжнародними санкціями.

У звіті сказано, що частину дітей забирають до таборів після згоди батьків. Однак дослідники наголошують, що в багатьох випадках є сумніви щодо того, чи можуть батьки надавати свідому згоду, оскільки під час війни загроза з боку окупантів є примусом.

Водночас українські правоохоронні органи встановили депортацію 16207 дітей до РФ.