Під час затримання рятувальник був під наркотиками

Суд взяв під варту командира одного з підрозділів Головного управління ДСНС в Закарпатській області. За торгівлю метамфетаміном йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 30 квітня, рятувальник продавав метамфетамін на території Берегівського району.

Посадовець продавав метамфетамін на території Берегівського району

«Протягом цього місяця правоохоронцям вдалося задокументувати ряд таких фактів. Зустрічі з клієнтами чоловік проводив у багатолюдних місцях. На останній з таких, коли правоохоронці викрили незаконну діяльність громадянина, він і сам перебував у стані наркотичного сп’яніння», – зазначили у прокуратурі.

Командира підрозділу ДСНС взяли під варту без можливості внесення застави. За незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.