Під час обшуків у помешканнях та автомобілях торговців, окрім наркотиків, вилучили кастет, набої різного калібру, банківські картки та гроші

На Закарпатті поліція затримала членів організованого угруповання з партією метамфетаміну на понад пів мільйона гривень. Організував торгівлю наркотиками 32-річний ужгородець. Його разом з двома спільниками затримали. За наркоторгівлю підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 лютого, 32-річний ужгородець залучив до торгівлі наркотиків ще трьох закарпатців, віком 27, 30 та 36 років.

«Організатор чітко розподілив ролі та завдання між усіма членами угруповання та особисто контролював поставки, фасування та збут «товару». Саме за його вказівками спільники напрацьовували клієнтську базу та постачали наркотики у різні населені пункти регіону. У ході контрою за вчиненням злочину поліцейські задокументували кілька фактів збуту членами угруповання психотропних речовин, а днями затримали й самого організатора під час перевезення ним чергової партії наркотовару», – інформують у поліції.

Під час затримання ужгородця в його автомобілі Mazda, виявили та вилучили близько 250 грамів метамфетаміну на понад пів мільйона гривень. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях його спільників, окрім наркотиків, вилучили кастет, набої різного калібру, банківські картки та гроші. Вилучено також автомобілі Mazda, Toyota та Opel, що належать підозрюваним.

Організатора наркоторгівлі та двох його спільників помістили в слідчий ізолятор, четвертого підозрюваного розшукують. За торгівлю наркотиками закарпатцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.