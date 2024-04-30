У квітні 2024 року з аварійної будівлі демонтували дах та частину стін

Карпатське відділення інституту геофізики імені Серафима Субботіна НАН України почало реставрацію вілли на вул. Горбачевського, 19 із пристосуванням під адмінбудівлю інституту. У Львівській міськраді повідомили, що інститут має погоджену проектну документацію на реставрацію ще з 2016 року.

Йдеться про триповерхову віллу, зведену у 1929-1930 роках за проектом бюро Карля Ольґерда Юраша, Євгена Червинського та Альфреда Захаревича. Сама вілла належить Карпатському відділенню інституту геофізики Національної академії наук, а ділянка – в користуванні інституту. У 2019 році тому через цю віллу виник публічний скандал, оскільки представники НАН почали вирубувати на території дерева, щоб збудувати 5-поверхівку на 20 квартир.

Мешканці району виступили проти будівництва, їх підтримала Львівська міськрада та запропонувала облаштувати там сквер, а для будівництва виділити іншу земельну ділянку. Виконком скасував видані містобудівні умови на будівництво житла, втім НАНУ відновила дію містобудів у Верховному Суді.

Згодом прокуратура звернулась в Господарський суд з вимогою забрати ділянку з користування Карпатського відділення інституту геофізики імені Субботіна та передати Львівській обласній державній адміністрації, оскільки спірна ділянка належить до земель історико-культурного призначення – на ній розташована пам’ятка архітектури місцевого значення, що належить НАН. Однак у листопаді 2023 року прокуратура програла апеляційний суд.

У квітні 2024 року львівська активістка Анна Біликівська опублікувала у Facebook-групі Гарячої лінії Львова фото, із яких видно, що на віллі розбирають дах, а згодом демонтували частину фасаду. При цьому, на паркані території розміщений паспорт об’єкта, де вказано, що інститут має дозвіл від міської ДАБК Львова від 1 серпня 2016 року на реставрацію вілли з пристосуванням під адмінбудівлю.

Фото Анни Біликівської

30 квітня управління охорони історичного середовища відреагувало на ремонтні роботи у віллі, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, відбуваються відповідно до затвердженого проекту, а сам будинок тривалий час перебуває в аварійному стані

«Будівля перебувала в незадовільному стані. Окремі елементи, зокрема дахові конструкції та покриття, взагалі аварійні. У 2015 році управлінням охорони історичного середовища видано висновок про умови пристосування та характер реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення», – йдеться в повідомленні міського управління охорони історичного середовища.

Проект реставрації передбачає збереження планувальної структури приміщень, відновлення сходового маршу між другим і третім поверхами, відновлення приміщення холу, дослідження внутрішніх приміщень, реставрація та відтворення стін на основі натурних досліджень, а також фрагментарну заміну і ремонт дерев’яного перекриття.