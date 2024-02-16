На вул. Горбачевського, 19 розташована вілла початку ХХ століття, що перебуває у власності НАН

Західний апеляційний господарський суд відмовився передати ділянку під скандальною віллою на вул. Горбачевського для Львівської ОВА. Ділянка зареєстрована за Національною академією наук, а прокуратура стверджувала, що оскільки вілла на цій землі належить до пам’яток архітектури, то ділянка під нею не може перебувати у власності НАН. Утім суд позов прокуратури не задовольнив.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,39 га на вул. Горбачевського, 19, де розташована триповерхова вілла, зведена у 1929-1930 роках за проектом бюро Карля Ольґерда Юраша, Євгена Червинського та Альфреда Захаревича. Кілька років тому через цю віллу виник публічний скандал, оскільки у 2019 році на цій ділянці, що з 2013 року перебуває користуванні Карпатського відділення інституту геофізики Національної академії наук України, почали вирубувати дерева, щоб збудувати 5-поверхівку на 20 квартир.

Мешканці району виступили проти будівництва, їх підтримала Львівська міськрада та запропонувала облаштувати там сквер, а для будівництва виділити іншу земельну ділянку. Виконком скасував видані містобудівні умови на будівництво житла, втім НАНУ відновила дію містобудів у Верховному Суді.

Згодом прокуратура звернулась в Господарський суд з вимогою забрати ділянку з користування Карпатського відділення інституту геофізики імені Субботіна та передати Львівській обласній державній адміністрації, оскільки спірна ділянка належить до земель історико-культурного призначення – на ній розташована пам’ятка архітектури місцевого значення, приватизована НАН.

Однак суд підтвердив, що землі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності, тому порушень у тому, що ділянка на вул. Горбачевського, 19 зареєстрована на НАН, немає. Крім цього, суд наголосив, що прокуратура хоче фактично передати ділянку з державної в державну власність.

9 листопада 2023 року Господарський суд відмовив Львівській обласній прокуратурі в задоволенні позову, а 1 лютого 2024 року Західний апеляційний господарський суд це рішення підтвердив. Прокуратура ще може оскаржити його в касації.