Прокуратура програла суд за землю під віллою на вул. Горбачевського
Прокуратура просила передати 0,39 га для Львівської ОВА
Західний апеляційний господарський суд відмовився передати ділянку під скандальною віллою на вул. Горбачевського для Львівської ОВА. Ділянка зареєстрована за Національною академією наук, а прокуратура стверджувала, що оскільки вілла на цій землі належить до пам’яток архітектури, то ділянка під нею не може перебувати у власності НАН. Утім суд позов прокуратури не задовольнив.
Йдеться про земельну ділянку площею 0,39 га на вул. Горбачевського, 19, де розташована триповерхова вілла, зведена у 1929-1930 роках за проектом бюро Карля Ольґерда Юраша, Євгена Червинського та Альфреда Захаревича. Кілька років тому через цю віллу виник публічний скандал, оскільки у 2019 році на цій ділянці, що з 2013 року перебуває користуванні Карпатського відділення інституту геофізики Національної академії наук України, почали вирубувати дерева, щоб збудувати 5-поверхівку на 20 квартир.
Мешканці району виступили проти будівництва, їх підтримала Львівська міськрада та запропонувала облаштувати там сквер, а для будівництва виділити іншу земельну ділянку. Виконком скасував видані містобудівні умови на будівництво житла, втім НАНУ відновила дію містобудів у Верховному Суді.
Згодом прокуратура звернулась в Господарський суд з вимогою забрати ділянку з користування Карпатського відділення інституту геофізики імені Субботіна та передати Львівській обласній державній адміністрації, оскільки спірна ділянка належить до земель історико-культурного призначення – на ній розташована пам’ятка архітектури місцевого значення, приватизована НАН.
Однак суд підтвердив, що землі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності, тому порушень у тому, що ділянка на вул. Горбачевського, 19 зареєстрована на НАН, немає. Крім цього, суд наголосив, що прокуратура хоче фактично передати ділянку з державної в державну власність.
9 листопада 2023 року Господарський суд відмовив Львівській обласній прокуратурі в задоволенні позову, а 1 лютого 2024 року Західний апеляційний господарський суд це рішення підтвердив. Прокуратура ще може оскаржити його в касації.