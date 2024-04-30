З’явився український трейлер до фільму жахів «Надприродне. Душі померлих». В кінотеатрах України картина з’явиться 9 травня.

Старшокласник Ракка має надприродний дар бачити душі померлих. Коли він переходить до нової школи, його починає переслідувати привид таємничої дівчини. Хлопцеві вдається з'ясувати, що вона мститься своїм кривдникам за булінг. Однак невдовзі він розуміє, що її сила зростає: тепер вона хоче забрати всі душі, тож вся школа опинилась у небезпеці.

У фільмі знімались Емір Махіра, Зії Асадель, Ендрю Баррет, Фарандика, Нейса Чандрія, Габріела Маргарет Вароу, Челсі Кларісса, Кезія Керолайн, Шатора Нараджан, Енджел Сіантурі, Рандхіка Джаміль, Арійо Вахаб, Ізур Мухтар. Режисерами є Гінанті Рона і Тембанг Сарі.