Проект Terra Galicia показує незвичні і звиклі водночас ландшафти Галичини

Фото львівського фотографа Юрка Дячишина із серії Terra Galicia втілили у ексклюзивні килими. Новостворений український бренд Rugsandrugs виготовляє вовняні килими в Непалі на основі зображень ландшафтів Галичини.

«Колаборацію мені запропонували ще рік тому. Килими роблять вручну в Індії та Непалі», – розповів у коментарі ZAXID.NET Юрко Дячишин.

На початку квітня бренд Rugsandrugs представив килими з колекції Terra Ukraina під час українського тижня дизайну. Бренд створений киянками Юлією Салатою і Тетяною Шалевою менше, аніж півроку тому. Та сама ідея, за словами Юлії Салати, виникла на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Її втілення зайняло півтора року.

«Перша колекція наших килимів є сучасною мистецькою інтерпретацією нашої Батьківщини, її спадщини, а також – сміливою заявою про Україну світовій дизайнерській спільноті», – анонсувала Юлія Салата появу бренду Rugsandrugs.

Килими, відтворені вручну з новозеландської вовни за фото Юрка Дячишина, залежно від розміру та моделі коштують орієнтовно 8-16 тис. євро. Засновники бренду запевняють, що вони виготовлені з турботою про довкілля з повністю натуральних матеріалів та із застосуванням натуральних рослинних барвників.

Килими за фото з проекту Юрка Дячишина Terra Galicia (фото з Facebook Юрка Дячишина)

Проект Юрка Дячишина Terra Galicia відзнятий упродовж 2017-2020 років в Галичині – у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

«Terra Galicia – це проект про землю і краєвиди Галичини, її просту красу, різноманітність та настроєвість, ландшафти, що зазвичай залишаються візуально ігнорованими, через свою, на перший погляд, звичність та безпретензійність. Terra Galicia – це земля, яка не «відкрита» і не досліджена, хоча є зовсім поруч», – описав свій проект фотограф.

Юлія Салата, співзасновниця бренду Rugsandrugs, працює в продажах в галузі дизайну інтер’єру понад 10 років. Тетяна Шалева – дизайнерка.