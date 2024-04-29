Щоб підкреслити природність персикових відтінків, поєднуйте їх з іншими кольоровими акцентами

Вибір кольорів для дизайну інтер'єру – важливий етап у створенні затишного та гармонійного простору в будь-якому приміщенні. Кольори впливають на наш настрій, емоції та сприйняття навколишнього. Враховуючи різноманітність відтінків, палітер та складність їх вибору, Pantone пропонує свій трендовий колір на 2024 рік. Називається він Peach Fuzz, у перекладі – персиковий пух. Як гармонійно вписати персиковий колір в інтер'єр, розповідає Viyar Bazar.

Однаковий колір шафи та дверей

У такому дизайні гармонія полягає у використанні однакового кольору для шафи та дверей, що не лише естетично, але й ергономічно. Вхід до кімнати приховується за меблями, а відтінок дверей додає свіжості та цікавості.

Поєднання з іншими кольорами

Щоб підкреслити природність персикових відтінків, поєднуйте їх з іншими кольоровими акцентами: коричневий, цегляний, зелений (зокрема, кольори м'яти та шавлії). Разом вони створять справжній садовий оазис у вашій кімнаті.

Шафа без ручок

Якщо вам подобається колір 2024 року і ви бажаєте створити мінімалістичний дизайн без зайвих деталей, тоді оберіть шафу без ручок. Вона гармонійно впишеться у будь-яке приміщення. Фасади тоді здаються єдиним полотном, створюючи враження акцентної стіни, а не звичайних меблів.

Акцентні деталі

Якщо ви надаєте перевагу більш консервативному стилю і не бажаєте ризикувати масштабними експериментами, тоді використайте невеликий акцент у вигляді персикових дверей, ручок або інших аксесуарів. Це зможе надати меблям яскравості та оригінальності.

Інші трендові кольори 2024 року

Pantone оголосив ще 15 модних відтінків сезону весна-літо 2024. Серед них 5 базових та 10 акцентних кольорів. Базова палітра включає спокійні тони: білий, сірий різної насиченості та затишний грибний (суміш сірого і з коричневим).

Якщо ви шукаєте способи розбавити ці базові тони, зверніть увагу на такі варіанти: