У вівторок, 30 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Військову спеціальність можна обрати. Скільки охочих вже звернулось до рекрутингових центрів у Львові.

Допоміг прокол на нозі. Від важкої серцевої недуги за один день лікарі врятували двох пацієнтів.

Незалежно від пори року і доби. За яке порушення ПДР водія можуть оштрафувати на пів тисячі гривень.

Підготовка до Великодня в розпалі. Мешканки центру «Незламні матусі» та вихованці центру соцпідтримки дітей і сімей «Рідні» малювали писанки разом із майстрами.

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