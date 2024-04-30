Обох пацієнтів успішно прооперували в один день

Спеціалісти лікарні св. Луки полагодили серця двох літніх людей без жодного розрізу, лише через один невеликий прокол на нозі. Інтервенційні радіологи застосували надсучасний ендоваскулярний метод TAVI. Операцію TAVI в Україні наразі виконують лише в дев’ятьох медзакладах.

Пацієнтами лікарні були 84-річний житомирянин Леонтій Рудницький та 80-річна львів’янка Марія Колеса. Обоє скаржилися на задуху, нестабільний артеріальний тиск та загальну слабкість і в обох діагностували критичний аортальний стеноз – звуження отвору аортального клапана, що призводить до порушення кровотоку, перевантаження серця і зрештою його зупинки, повідомили у лікарні.

Ще кілька років хворі з таким діагнозом не мали шансів на порятунок в Україні. Заміну клапана у відкритий спосіб, тобто із розрізанням грудної клітки, їхній організм не здатний був витримати. Та наші лікарі освоїли новий метод, який може допомогти таким пацієнтам – це ендоваскулярний метод TAVI, транскатетерна імплантація аортального клапана. Ця надсучасна операція виконується лише через один прокол на нозі, і судиною доставляється до серця новий штучний клапан. Це найменш травматичний і найбільш безпечний спосіб. Операцію TAVI в Україні наразі виконують лише в дев’тьох медзакладах.

Спеціалісти лікарні вперше виконали таке втручання майже три роки тому. І відтоді успішно провели 20 таких операцій. Попри те, що метод TAVI має вагомі переваги, застосовують його рідко, бо такий спосіб заміни клапана є дуже дороговартісний і не покривається коштом держави. Спеціалісти шукають можливості для проведення такої операції тоді, коли інших варіантів порятунку нема.

«В обох пацієнтів був критичний стеноз аортального клапана. Вони важкі, фракція викиду низька, плюс похилий вік - все це вказувало на те, що відкрита операція неможлива. Тож спільно ми вирішили встановити новий клапан для пацієнтів ендоваскулярним методом TAVI. Це була 21 і 22 така операція в нашому медичному обʼєднанні», – каже завідувач відділення інтервенційної радіології лікарні св. Луки Олександр Голуб.

Обох пацієнтів прооперували в один день, оперативні втручання пройшли успішно і через тижднень їх виписали з лікарні.