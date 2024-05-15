У Ковельському районі від укусу кліща захворіла 30-річна волинянка

На Волині вперше у 2024 році лабораторно підтвердили випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт. Із недугою госпіталізували 30-річну мешканку Ковельського району. Про це 14 травня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Перші симптоми вірусної інфекції у жінки з’явилися наприкінці квітня. Зі скаргами на підвищену температу тіла та головний біль вона звернулася в Ратнівську ЦРЛ, де наразі проходить стаціонарне лікування.

«Захворювання спричинив укус кліща в лісостеповій зоні поблизу селища Ратне. Вказаний населений пункт є ензоотичним щодо кліщового вірусному енцефаліту з 2018 року. Останній випадок захворювання у Ратному був зареєстрований у листопаді 2020 року», – зазначають у центрі контролю та профілактики хвороб.

Кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів, а іноді й до смерті. Захворювання передається при укусах іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз.

У більшості заражених вірусом кліщового енцефаліту інфекція протікає безсимптомно. Загалом її прояви зазвичай з’являються на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає інфекція головного мозку (енцефаліт) або м’яких оболонок головного/спинного мозку (менінгіт). До первинних симптомів кліщового енцефаліту належать слабкість, лихоманка, головний біль і блювота. Через кілька днів може з’явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість у руках і ногах, судоми і порушення мови. Поставити діагноз може лише лікар на основі симптомів, історії подорожей і можливого контакту з кліщами, лабораторного дослідження крові або спинномозкової рідини.

Найбільш дієвим способом запобігання кліщового енцефаліту є щеплення. Крім того, медики рекомендують уникати укусу кліща. Зокрема, під час прогулянок в лісі/парку триматися середини стежки, застосовувати засоби від комах, обробляти не лише відкриті ділянки шкіри, а також одяг і спорядження.