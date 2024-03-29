Фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України підтвердили бруцельоз у 56-річного мешканця Луцька. Востаннє захворювання реєстрували на Волині майже 20 років тому. Про це 29 березня повідомили на сторінці медзакладу.

За інформацією медиків, у січні 2024 року пацієнта почали непокоїти болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль і запаморочення. Із такими симптомами він звернувся по медичну допомогу наприкінці лютого. Після всіх обстежень волинянину поставили діагноз – бруцельоз. Наразі він отримує відповідне лікування.

«Чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів. Фахівці центру в ході епідрозслідування встановили, що хворий систематично купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки. Бруцельоз в області не реєстрували майже 20 років», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що бруцельоз – це важке інфекційне захворювання, яке може передаватися людині від хворої тварини. При цьому захворюванні уражаються серце, суглоби та інші органи. Інфікуватися людина може при вживанні заражених продуктів – сирого молока, сиру, бринзи, також погано просмаженого м’яса, а також при обробці шкіри та шерсті, догляді за тваринами. Через мікротравми на шкірі та слизові оболонки органів травлення, а також через пил на фермах, збудник може потрапити до організму.