Пацієнт тривалий час стриг овець в Іспанії

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України лабораторно підтвердили важке інфекційне захворювання – бруцельоз у 56-річного мешканця Львова. Останній випадок бруцельозу на Львівщині був зафіксований два роки тому, повідомили у Центрі.

Під час епідрозслідування лікарі з’ясували , що чоловік понад 20 років працював стригалем овець на різних фермах Іспанії. Хвороба почала йому дошкуляти ще у 2013 році. Він звертався до алергологів, дерматологів, ревматологів із скаргами на висипання, дерматит та болі у суглобах.

«Вперше чоловік звернувся по допомогу ще в Іспанії, проте як тільки симптоми минали, лікування завершувалося. Цього разу чоловіка вже непокоїли виразки у ділянці суглобів на обох ногах. Він звернувся до однієї з клінік Львова. Лікарі запідозрили бруцельоз і відправили на дослідження сироватку крові пацієнта до Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Діагноз бруцельоз був підтверджений лабораторно», – повідомила завідувачка епідвідділу Центру Ірина Фесенко.

Це інфекційне захворювання на Львівщині зустрічається рідко. Останній випадок бруцельозу був зафіксований у вересні 2021 року. Тоді захворіла 66-річна львів'янка, яка вживала молоко та сир, які купувала на ринках, без попередньої термічної обробки.

Що таке бруцельоз?

Бруцельоз – це важке інфекційне захворювання, яке може передаватися людині від хворої тварини. При цьому захворюванні уражаються серце, суглоби та інші органи.

Спричиняється хвороба бактерією Brucella. У нас зустрічається рідко. Більше бруцельоз поширений в Африці, Центральній та Південній Америці, в деяких країнах Азії та Європи, зокрема, у країнах Середземномор’я.

Заразитися можна від хворих тварин при контакті. Переважно, це кози, вівці, корови, свині тощо. Інфікуватися людина може при вживанні заражених продуктів – сирого молока, сиру, бринзи, також погано просмаженого м’яса, а також при обробці шкіри та шерсті, догляді за тваринами. Через мікротравми на шкірі та слизові оболонки органів травлення, а також через пил на фермах, збудник може потрапити до організму.

Як проявляється бруцельоз?

Інкубаційний період бруцельозу – від 1- 4 тижнів, може тривати і довше. Симптоми бруцельозу дуже різноманітні. Найчастіше хвороба починається гостро, з підвищення температури тіла до 39–40 °С, супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю, болем у м’язах і суглобах, а також обмеженням рухливості суглобів. Хвороба може розвиватися і поступово. У цьому випадку характерні субфебрильна температура (37,1–38°С ), безсоння, зниження апетиту, головний біль і дратівливість. Суглоби і м’язи також болять, але біль не гострий. Лімфатичні вузли збільшуються. Згодом температура підвищується, і всі симптоми посилюються. Ці прояви то стихають, то знову повертаються упродовж 3–4 тижнів.

Летальність для людей не перевищує 2–4%, але хвороба схильна до переходу в хронічну форму і може спричинити довготривалу втрату працездатності та інвалідність.

Аби не заразитися цією недугою, лікарі радять не вживати сирого молока та молочних продуктів, термічно обробляти м'ясо, не споживати м’ясні та молочні продукти зі стихійних ринків та невідомого походження.