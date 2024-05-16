На Львівщині цього року вже зафіксовані перші випадки укусів змій

Синоптики обіцяють, що у ці вихідні нарешті потеплішає, тож багатьох людей уже не втримати вдома. Одні за першої нагоди підуть в гори, інші виберуться в ліс, до річки чи просто на природу. Утім, погрітися на сонечку любимо не лише ми, а й ті, зустріч з якими для нас є небажаною – змії. На Львівщині навесні цього року вже фіксували перші випадки укусів змій, а літо ще попереду.

Лікар-анестезіолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Тарас Оранський розповів ZAXID.NET, що кожного року до Центру з укусами змій потрапляє 20-30 дітей з різних районів області. Одних гадюки кусають на відпочинку в горах або біля річки, інших – у селах, будинки яких стоять неподалік лісу, на дорозі, навіть на автобусних зупинках. Щороку медики роз’яснюють, як надати першу домедичну допомогу потерпілому, чого категорично не можна робити, і щороку є ті, хто, намагаючись допомогти, ще більше шкодить постраждалому.

Що робити, коли вкусила змія?

Укус змії легко відрізнити від інших укусів, скажімо, комах (бджоли, оси, шершня тощо). На місці укусу змії видніються дві чіткі ранки округлої форми, відчувається печіння, оніміння, набряк, можливий місцевий параліч.

«Якщо дитину чи дорослого вкусила змія, перше, що варто зробити – відразу звернутися по медичну допомогу, бо укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними укуси є для дітей, літніх людей і тих, у кого знижений імунітет», – каже Тарас Оранський.

Якщо на добирання до найближчого медзакладу потрібний деякий час, постраждалому треба надати першу домедичну допомогу:

1. «Найважливіше у такій ситуації – не панікувати ні тому, хто надає допомогу, ні постраждалому, бо під час паніки постраждалий може неконтрольовано рухати ураженою кінцівкою (найчастіше змії кусають в ногу або руку), а зайві рухи підвищують всмоктуваність отрути», – каже Тарас Оранський;

2. уражену частину тіла слід знерухомити, звільнити від одягу, взуття тощо;

3. дайте постраждалому попити води, у таких випадках важливо багато пити;

4. якщо є можливість, то промити місце укусу проточною водою і обробити будь-яким антисептиком;

5. при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення;

6. якщо є можливість, прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину.

Чого категорично робити не можна?

«І у наш час знаходяться люди, які пробують висмоктати отруту, з цим стикаємося найчастіше. Цього робити не варто, бо і постраждалому можна нашкодити, і потерпіти може і сам рятівник, в роті якого опинилася отрута», – каже лікар.

не намагатися витиснути отруту з рани, місце укусу не треба зайвий раз рухати,

не припікати рану;

не накладати джгут;

не вживати алкоголь.

Найважливіше – доставити постраждалого якомога швидше до лікарні, де йому нададуть фахову медичну допомогу.

Лікар не радить ходити в ліс по ягоди, гриби чи просто у похід одному. Краще у парі чи групі, аби в разі неприємних випадків, було кому допомогти. Якщо сталося так, що людина одна і її вкусила змія, намагайтеся якнайшвидше дістатися до людей.

Як вберегтися від укусів змій?

Вирушаючи на ліс, гори, на озеро чи просто на галявину, варто пам’ятати, що це місце можемо облюбувати не лише ми. Воно може бути привабливе і для плазунів. Тож прості правила поведінки допоможуть уникнути проблем.

Якщо зібралися на відпочинок в гори, ліс чи в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, варто подбати про відповідний одяг: штани з цупкої ткани, високі черевики (штани заправити в черевики).

Перед тим, як присісти на пеньок, дерево, камінь чи просто на траву, огляньтеся навколо, пошурхотіть або постукайте палицею. Це відлякає змію. Як правило, вони втікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси. Та у спекотні дні їхня поведінка може змінюватися. Змії часто ховаються в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

Якщо зустрілися з плазуном, не тікайте, не робіть різких рухів. Зазвичай, змія просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти і чекати, доки гадюка відповзе, або тихенько без різких рухів відійти в сторону.