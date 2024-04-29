Люди, які піднімаються сходами, мають на 39% меншу ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань

Підйом по сходах – проста і ефективна форма вправ, яка може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Такими є висновки дослідження, яке представили науковому конгресі Європейського товариства кардіологів ESC Preventive Cardiology 2024, повідомляє Medical Xpress.

«Якщо у вас є вибір піднятися сходами чи ліфтом, вибирайте сходи, оскільки це допоможе вашому серцю. Навіть короткі спалахи фізичної активності сприятливо впливають на здоров’я, а короткі підйоми сходами повинні бути досяжною метою, щоб інтегрувати їх у щоденні справи», – каже авторка дослідження доктор Софі Педдок з Університету Східної Англії та Норфолка.

Серцево-судинним захворюванням значною мірою можна запобігти за допомогою фізичних вправ. Однак кожна четверта доросла людина в усьому світі не дотримується рекомендованих рівнів фізичної активності. Підйом по сходах є практичною та легкодоступною формою фізичної активності, яку ігнорують.

Автори дослідження провели мета-аналіз дев’ятьох досліджень, у яких взяли участь понад 480 тисяч учасників, віком 35-84 роки. Серед яких були і здорові учасники, і ті, у кого в анамнезі був серцевий напад або захворювання периферичних артерій.

Учені встановили: люди, які піднімалися сходами, а не ліфтом, мали на 24% менший ризик смерті з будь-якої причини і на 39% нижчу ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань.

За словами докторки Софі Педдок, грунтуючись на цих результатах, слід заохочувати людей включити підйом по сходах у свій розпорядок дня. Дослідження показало: що більше сходів здолає людина, тим більше матиме переваг для здоров’я. І де б це не було: на роботі, вдома чи деінде, якщо є можливість піднятися сходами, то варто це робити.