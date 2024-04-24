Певні продукти можуть допомогти знизити рівень гормону стресу

Через війну ми вже третій рік живемо в стані стресу і підвищеної тривожності, а підвищення рівня кортизолу може негативно позначиться на здоров’ї, призвести до збільшення ваги, розладів сну, підвищеного тиску, депресії, стрибків цукру в крові тощо. І аби зменшити рівень гормону стресу, експерти радять урізноманітнити свій раціон, включити у нього продукти, які знижують кортизол (гормон стресу), допомагають зменшити напругу і зміцнити здоров’я, пише First For Women.

Що таке кортизол?

Кортизол – це гормон, що виробляється наднирковими залозами. Хоча ми більше знаємо кортизол як гормон стресу, але він потрібний організмові, бо допомагає регулювати обмін речовин, імунну функцію, запальну реакцію і цикл сну та неспання, а також керувати реакцією на стрес.

«У нашому організмі є кортизол неспроста, і він корисний на належних рівнях, – каже докторка медичних наук Доун Джексон Блатнер. – Коли ви прокидаєтеся вранці, кортизол природним чином підвищується в організмі, щоб зробити нас пильними та допомогти забезпечити енергією для роботи на день».

Симптоми підвищеного рівня кортизолу

Утім, підвищена кількість цього гормону може погано позначитися на здоров’ї. Симптоми вищого за норму рівня кортизолу можуть включати:

збільшення ваги

гіпертонію

високий рівень цукру в крові, який може перерости в діабет 2 типу

м'язову слабкість

порушення роботи імунної системи

розлади настрою

Підвищений рівень кортизолу «може надсилати сигнали різним запальним шляхам в організмі, сприячи запаленню, – каже докторка Лаура ДеСезаріс. – Це може змусити людей відчувати себе більш втомленими протягом дня, заважати гормонам сну та виробленню мелатоніну, необхідного для сну. Це також може призвести до зниження імунної функції, тому люди можуть частіше хворіти. І тривале підвищення кортизолу також пов’язане з вищим ризиком багатьох різних хронічних захворювань».

П’ять найкращих продуктів, що знижують кортизол

Докторка Доун Джексон Блатнер каже, що хоча немає жодної конкретної їжі, яка сама по собі регулювала б рівень кортизолу, та збалансоване регулярне харчування допоможе не тільки контролювати гормони стресу, але й сприятиме загальному самопочуттю.

«Баланс – це ключ до успіху. Також важливо не пропускати їжу, тому що пропуски викликають у людей стрес, а ми намагаємося уникати стресу. Тому намагайтеся харчуватися регулярно і не пропускати прийом їжі», – каже докторка.

Ці п'ять продуктів знижують кортизол і мають потужний вплив на зняття стресу.

1. Зелений чай. Цей напій не тільки насичений катехінами, які зменшують запалення, він містить інші цілющі сполуки, які пригнічують вироблення кортизолу.

«Зелений чай містить приємну заспокійливу сполуку під назвою L-теанін , яка допомагає зменшити стрес», — каже докторка Лаура ДеСезаріс.

2. Йогурт і ферментовані продукти. Вісь кишківник-мозок – зв’язок між когнітивними й емоційними центрами в мозку та травною системою – відіграє важливу роль в управлінні стресом і виробленні кортизолу. Один із найкращих способів живити кишківник – це вживати ферментовані продукти, такі як йогурт, кефір, квашена капуста тощо. У них міститься багато корисних для кишківника бактерій, які допомагають регулювати рівень кортизолу.

«Підвищення співвідношення корисних бактерій у вашому кишківнику є важливим, тому що під час стресу у вас виникає щось, що називається дисбактеріозом, який є дисбалансом занадто великої кількості шкідливих бактерій проти корисних», – каже докторка Блатнер. – Отже, коли ви їсте ці ферментовані продукти, вони допомагають вашому кишківнику отримати більше корисних бактерій, ніж поганих».

3. Різнокольорові фрукти та овочі. Фітонутрієнти у фруктах і овочах допомагають захистити організм від стресу. «Ці рослинні сполуки можуть допомогти зміцнити наше тіло в ці екстремальні часи стресу», – додає лікарка.

Виявляється, що колір продуктів, які ми їмо, також багато чого важить. Споживаючи запропоновані 4-5 порцій щодня, важливо їсти «веселку» з фруктів і овочів: соковиті апельсини, смажену зелену квасолю, смачні червоні яблука тощо. Кожен колір забезпечує різний поживний склад.

4. Авокадо та корисні жири. Корисні жири, також відомі як мононасичені та поліненасичені жири, є одними з найкращих продуктів, що знижують кортизол. Вони допомагають підтримувати правильну роботу мозку та нервової системи, що має вирішальне значення для управління стресом.

«Я рекомендую мати середземноморський спосіб мислення, де основна увага приділяється корисним жирам, таким як оливкова олія, риба, горіхи, насіння та авокадо,– каже Блатнер. – Стрес впливає на нервову систему, а корисні жири допомагають підтримувати функціонування нервової системи».

5. Квасоля і сочевиця. Вони містять корисну порцію клітковини та рослинного білка, які, за словами докторки Блатнер, покращують здоров’я кишківника, сприяючи здоровішій системі кишково-мозкового зв’язку, яка краще стримує вироблення кортизолу.

«Важливо отримувати достатню кількість рослинного білка, – каже вона. – Переконайтеся, що ви думаєте про те, щоб квасоля та сочевиця були одними з джерел білка у вашому раціоні. А зосередження на здоров’ї кишечника також означає дієту з високим вмістом клітковини».

Блатнер каже, що потрібно споживати принаймні 30 грамів клітковини та три чашки овочів на день. Боби та сочевиця можуть сприяти досягненню обох цілей. Одна чашка сочевиці містить 16 грамів клітковини, тоді як чашка квасолі може містити майже 30 грамів окремо.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.