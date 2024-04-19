Включаючи ці продукти у раціон, можна значно поліпшити здоров'я печінки

Печінка відповідає за багато процесів в організмі: від виробництва білків, холестерину та жовчі до зберігання вітамінів, мінералів і запасів енергії у вигляді глікогену. Вона також розщеплює токсини, такі як алкоголь, ліки та природні побічні продукти метаболізму. Тому дуже важливо підтримувати печінку у хорошій формі. І харчування, за словами гастроентеролога-дієтолога, експерта МОЗ Олега Швеця, відіграє у цьому ключову роль. Лікар називає 10 продуктів, які покращують роботу ферментів печінки, захищають від накопичення жиру та зменшують запалення та окислювальний стрес.

Що їсти і пити, аби поліпшити роботу печінки

Кава. Вживання кави захищає печінку від захворювань навіть серед тих, хто вже має значні проблеми зі здоров’ям цього органу. Зокрема, знижує ризик цирозу або постійного пошкодження печінки у людей з хронічними захворюваннями печінки. Огляд дослідження 2016 року показав, що вживання кави також знижує ризик розвитку поширеного типу раку печінки (гепато-целюлярної карциноми), зменшуючи запалення, і навіть знижує ризик смерті у людей з хронічними захворюваннями печінки.

«Найбільшу користь дії кави спостерігають у людей, які випивають щонайменше три чашки на день. Переваги кави, як припускають дослідники, у її здатності запобігати накопиченню жиру та колагену, що є основними маркерами захворювань печінки. Кава також підвищує рівень антиоксиданту глутатіону. Антиоксиданти нейтралізують шкідливі вільні радикали, які природним чином виробляються в організмі та можуть пошкодити клітини», – повідомляє гастроентеролог.

Чай. Огляд 15 досліджень 2020 року виявив: зелений чай знижує рівень печінкових ферментів у людей з метаболічно-асоційованою хворобою печінки (МАСХП), а огляд 2017 року показав, що люди, які пили зелений чай, мали менше шансів захворіти на рак печінки. Найменший ризик спостерігався у людей, які випивали чотири або більше чашок на день.

«Було декілька повідомлень про пошкодження печінки внаслідок використання добавок, що містять екстракт зеленого чаю. Тому тим, хто вже має проблеми з печінкою, варто поговорити з лікарем, перш ніж вживати такі добавки», – радить експерт.

Грейпфрут. Цей фрукт містить антиоксиданти, які природним чином захищають печінку. Два основних антиоксиданти грейпфрута – це флавоноїди нарингенін і нарингін. Захисна дія грейпфрута проявляється двома способами: зменшуює запалення та захищає клітини. Відповідно до результатів дослідження 2023 року, ці антиоксиданти уповільнюють розвиток фіброзу печінки, коли в органі накопичується надмірна кількість сполучної тканини, зазвичай внаслідок хронічного запалення.

Чорниця і журавлина. Вони містять антоціани, які є антиоксидантами, що надають ягодам характерного кольору і пов’язані з багатьма перевагами для здоров’я.

«Дослідження 2021 року показало, що прийом журавлинної добавки протягом шести місяців покращує такий стан, як стеатоз, або ожиріння печінки, у людей з МАСХП. Крім того, дослідження в пробірках виявили, що екстракт чорниці пригнічує ріст клітин раку печінки людини. Але потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чи мають вони такий же ефект у людей», – повідомляє Олег Швець..

Додавання цих ягід у раціон – хороший спосіб забезпечити організм, зокрема й печінку, антиоксидантами, необхідними для збереження здоров’я.

Виноград. Його плоди, особливо червоні та фіолетові, містять різноманітні корисні рослинні сполуки. Дослідження 2020 року на щурах показує, що виноград і виноградний сік мають чимало переваг для здоров’я. Серед них – зниження запалення, запобігання пошкодженню клітин, підвищення рівня антиоксидантів.

Буряковий сік. Він є джерелом антиоксидантів беталаїнів. «Дослідження на тваринах продемонстрували, що буряковий сік допомагає зменшити окисне пошкодження та запалення печінки. І хоча ці дослідження виглядають перспективними, потрібні додаткові докази на користь бурякового соку для здоров’я печінки людини», – каже лікар.

Хрестоцвітні овочі. Вони славляться високим вмістом клітковини та характерним смаком, а також багаті корисними рослинними сполуками. До таких овочів належать броколі, брюссельська капуста, капуста, листова капуста, цвітна. Результати досліджень дозволяють дійти висновків, що хрестоцвіті овочі містять певні сполуки, які змінюють процес детоксикації та захищають від шкідливих сполук.

Горіхи. Багаті кількома ключовими поживними речовинами, здоровими жирами, антиоксидантами, вітаміном Е, корисними рослинними сполуками. Дослідження 2019 року засвідчило, що харчування з високим вмістом горіхів пов’язане зі зниженим ризиком розвитку МАСХП. Попередні дані вказують на те, що горіхи є важливою групою продуктів для здоров’я печінки.

Жирна риба. У ній містяться Омега-3 жирні кислоти, які є здоровими жирами, що допомагають зменшити запалення та пов’язані з нижчим ризиком серцевих захворювань. Аналіз 2016 року показав, що омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень жиру в печінці та тригліцеридів у пацієнтів з МАСХП або неалкогольним стеатогепатитом.

«Співвідношення Омега-3 та Омега-6 жирів також важливо. Багато людей перевищують рекомендації щодо споживання Омега-6 жирів, які містяться в рослинних оліях і вершковому маслі. Відповідно до одного дослідження на тваринах, занадто високе співвідношення Омега-6 до Омега-3 сприяє розвитку захворювань печінки. Отже, окрім додавання у свій раціон корисних для серця жирів Омега-3, гарною ідеєю є й зменшити споживання жирів омега-6, які сприяють запаленню», – радить гастроентеролог.

Оливкова олія. Її вважають здоровим жиром через численні переваги для здоров’я, включаючи позитивний вплив на серце та метаболічний стан. Це також позитивно діє на печінку. Згідно з дослідженням 2018 року, дотримання середземноморської дієти, багатої на оливкову олію, пов’язане зі зниженим ризиком ожиріння печінки у літніх людей.

Декілька інших досліджень виявили, що споживання оливкової олії зменшує накопичення жиру в печінці та підвищує рівень печінкових ферментів у крові. Накопичення жиру в печінці є частиною першої стадії захворювання печінки, тому позитивний вплив оливкової олії на жир у печінці робить її цінною частиною здорового харчування.

Для кращої роботи печінки експерт радить обмежити споживання таких продуктів, як червоне та оброблене м'ясо, безалкогольні напої та газована вода, продукти з високим вмістом насичених жирів, трансжирів і простих цукрів, такі як фаст-фуд, повножирні молочні продукти, а також підтримувати нормальну вагу, бути активними, помірковано вживати алкоголь, дотримуватися правил гігієни і використовувати бар’єрні методи у статевому житті: секс без презерватива збільшує ризик гепатиту B або C.