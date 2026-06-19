Їжте вишні, пийте вишневий сік поки триває сезон цієї ягоди

До літнього розмаїття ягід додалися і вишні. Наразі ранні сорти, далі підуть середні і пізні. Вишні є малокалорійними і мають багато клітковини, вітамінів, мінералів, поживних речовин та інших корисних інгредієнтів. Ключовим серед них є вітамін С, а також вітаміни А, К, мінерали – калій, магній і кальцій. Вони також є джерелом антиоксидантів, такі як бета-каротин, і важливої поживної речовини – холін, яка відповідає за роботу мозку, нервової системи та здоров'я печінки. Тому поки триває сезон вишні, її обов’язково слід включати у раціон. Та скільки вишень і вишневого натурального соку за день можна спожити, аби не переборщити, і отримати максимум користі.

Скільки вишень можна з’їсти на день дітям і дорослим?

Дієтолог Андрій Маковецький каже, що для більшості здорових дорослих оптимальною кількістю є 150–250 г свіжої вишні на день (приблизно 1–2 склянки ягід без кісточок). У сезон можна періодично збільшувати порцію до 300 г на день, якщо немає індивідуальних протипоказань і загальна кількість фруктів у раціоні залишається помірною.

Порції вишень для дітей залежать від віку:

2–5 років – 50–100 г;

6–12 років – 100–150 г;

підлітки – до 200 г.

«Важливо пам’ятати, що вишня – це доповнення до різноманітного раціону, а не його основа. Найкраще поєднувати її з білковими продуктами або кисломолочними аналогами, щоб уникнути різких коливань рівня глюкози», – радить дієтолог.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чим і кому корисний вишневий сік?

За словами дієтолога, свіжовичавлений або концентрований вишневий сік зберігає значну частину поліфенолів і мелатоніну, але містить значно менше клітковини, ніж цілі ягоди.

Його переваги:

висока концентрація антоціанів;

потенційне покращення відновлення після тренувань;

можливе покращення якості сну;

зручний варіант, коли немає доступу до свіжих ягід.

Мінуси:

майже відсутня клітковина;

вища концентрація природних цукрів;

легше перевищити оптимальну порцію.

Андрій Маковецький каже, що оптимальна кількість натурального вишневого соку на день – 100–150 мл. Для спортсменів або людей із проблемами сну іноді використовують 30–60 мл концентрату, розведеного водою, 1–2 рази на день.

І радить не розглядати пакетовані нектари з доданим цукром як корисний продукт – їхній вплив суттєво відрізняється від натурального соку чи концентрату.

Кому варто обмежити споживання вишні?

Попри численні переваги, є ситуації, коли кількість ягід краще контролювати.

Обережність потрібна при:

синдромі подразненого кишківника та високій чутливості до FODMAP-вуглеводів;

схильності до діареї;

загостренні гастриту або виразкової хвороби;

індивідуальній алергії на кісточкові плоди;

неконтрольованому цукровому діабеті — через необхідність врахування вуглеводного навантаження.

У більшості людей помірне вживання вишні не викликає жодних проблем і добре переноситься.