Насолоджуйтеся вишнею, поки триває її сезон

Уже доспіли ранні сорти вишні, середні та пізні будуть трохи згодом. Сезон вишні короткий, тому варто максимально використати цей час. Вишня, як каже дієтолог Андрій Маковецький, не лише інгредієнт для вареників чи компоту. Вона є однією з найцінніших ягід літа, багатим природним джерелом поліфенолів, антоціанів та інших біологічно активних речовин, які позитивно впливають на серцево-судинну систему, відновлення після фізичних навантажень, якість сну та здоров’я кишківника.

Харчова цінність вишні (на 100 г свіжих ягід)

Показник Кількість Калорійність Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати близько 50 ккал Білки 1,0 г Жири 0,3 г Вуглеводи 12,0 г Цукри 8–9 г Клітковина 1,6–2,1 г Вода близько 82 г

Вітаміни (на 100 г)

Вітамін С — 10 мг (≈11% добової потреби).

Вітамін А (у вигляді β-каротину) — близько 3–4% добової потреби.

Вітамін К — приблизно 2–3 мкг.

Фолієва кислота (В9) — близько 4 мкг.

Невелика кількість вітамінів В1, В2, В3, В5 та В6.

Мінерали

Калій — близько 220–230 мг.

Магній — 10 мг.

Фосфор — 20–21 мг.

Кальцій — 13–16 мг.

Залізо — 0,3–0,4 мг.

Мідь — 0,06 мг.

Марганець — 0,07 мг.

Найцінніше у вишні – не вітаміни, а фітонутрієнти

За вмістом рослинних антиоксидантів вишня, каже дієтолог, значно випереджає багато популярних фруктів. Саме вони надають ягодам насиченого червоного кольору.

Основні біоактивні сполуки:

Антоціани (ціанідин-3-глюкозид, ціанідин-3-рутінозид) — потужні антиоксиданти, що можуть зменшувати оксидативний стрес та запалення.

(ціанідин-3-глюкозид, ціанідин-3-рутінозид) — потужні антиоксиданти, що можуть зменшувати оксидативний стрес та запалення. Кверцетин — природний флавоноїд із потенційним кардіозахисним ефектом.

— природний флавоноїд із потенційним кардіозахисним ефектом. Хлорогенова кислота — може позитивно впливати на чутливість до інсуліну.

— може позитивно впливати на чутливість до інсуліну. Мелатонін — природна речовина, яка бере участь у регуляції циклів сну та неспання.

— природна речовина, яка бере участь у регуляції циклів сну та неспання. Елагова кислота та інші поліфеноли — підтримують антиоксидантний захист організму.

За різними оцінками, 100 г темної вишні містять від 150 до 300 мг загальних поліфенолів, хоча цей показник залежить від сорту та ступеня стиглості.

Яку користь вишня приносить організму?

1. Підтримує здоров’я серця та судин

Калій, яким багата вишня, допомагає регулювати артеріальний тиск, а антоціани та поліфеноли сприяють захисту судинної стінки від ушкоджень.

2. Допомагає відновлюватися після фізичних навантажень

Дослідження показують: концентрований вишневий сік може зменшувати м’язовий біль та прискорювати відновлення після інтенсивних тренувань завдяки протизапальним властивостям поліфенолів.

3. Позитивно впливає на сон

Вишня, особливо кислі сорти, містить природний мелатонін. Регулярне помірне споживання або вживання концентрованого вишневого соку ввечері може покращувати якість та тривалість сну.

4. Підтримує здоров’я кишківника

Клітковина та поліфеноли є поживним середовищем для корисної мікрофлори кишківника. Це сприяє утворенню коротколанцюгових жирних кислот та підтримці бар’єрної функції кишківника.

5. Допомагає при підвищеному рівні сечової кислоти

Деякі дослідження показують, що регулярне вживання вишні асоціюється зі зниженням рівня сечової кислоти та меншою частотою нападів подагри.

Скільки вишні варто їсти дорослим і дітям?

Для більшості здорових дорослих оптимальною кількістю є 150–250 г свіжої вишні на день (приблизно 1–2 склянки ягід без кісточок).

«У сезон можна періодично збільшувати порцію до 300 г на день, якщо немає індивідуальних протипоказань і загальна кількість фруктів у раціоні залишається помірною», – каже Андрій Маковецький.

Для дітей достатньо:

2–5 років — 50–100 г;

6–12 років — 100–150 г;

підлітки — до 200 г.

«Важливо пам’ятати, що вишня – це доповнення до різноманітного раціону, а не його основа. Найкраще поєднувати її з білковими продуктами або кисломолочними аналогами, щоб уникнути різких коливань рівня глюкози», – радить дієтолог.

Кому варто обмежити вживання вишні?

Попри численні переваги вишні, є ситуації, коли кількість ягід краще контролювати.

Обережність потрібна при:

синдромі подразненого кишківника та високій чутливості до FODMAP-вуглеводів;

схильності до діареї;

загостренні гастриту або виразкової хвороби;

індивідуальній алергії на кісточкові плоди;

неконтрольованому цукровому діабеті — через необхідність врахування вуглеводного навантаження.

У більшості людей помірне вживання вишні не викликає жодних проблем і добре переноситься.

Смачні та корисні рецепти з вишнею

Вишнево-йогуртовий білковий десерт

Інгредієнти:

вишня без кісточок – 150 г;

густий натуральний йогурт або грецький йогурт – 180 г;

насіння чіа – 10 г;

волоські горіхи – 15 г;

кориця за смаком.

Спосіб приготування:

Усе змішати, залишити на 10 хвилин для набухання чіа і можна смакувати. Такий десерт містить клітковину, білок та корисні жири, а вишня додає концентровану дозу поліфенолів.

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Антиоксидантний смузі

Інгредієнти:

вишня – 150 г;

чорниця – 80 г;

кефір або натуральний йогурт – 200 мл;

мелене насіння льону – 10 г;

свіжа м’ята.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти збити у блендері. Поєднання ягід забезпечує дуже високу концентрацію антоціанів.

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Чіа-пудинг із вишнею

Інгредієнти:

кокосове або звичайне молоко – 200 мл;

насіння чіа – 25 г;

вишня – 120–150 г;

подрібнений мигдаль – 10 г.

Спосіб приготування:

Залишити чіа в молоці на ніч. Перед подачею додати свіжу або злегка прогріту вишню і мигдаль.