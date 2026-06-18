Медики "швидкої" доставили хлопчика до районної лікарні

У селі Поляна Свалявського району 9-річний хлопчик випадково проковтнув металевий відкривач від банки з-під Coca-Cola. Рідні викликали «швидку», яка доставила дитину до Свалявської районної лікарні для подальшого обстеження і лікування.

За попередньою інформацією, хлопчик пив Coca-Cola з баночки, відкривач потрапив усередину напою і він випадково його проковтнув. Медики «швидкої», які прибули на виклик, оглянули дитину та доставили до Свалявської районної лікарні. Там пацієнту проведуть детальне обстеження і лікування, повідомили в четвер, 18 червня, у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики кажуть, що металеві відкривачі, дрібні деталі, батарейки, магніти та інші предмети можуть становити серйозну небезпеку, якщо потрапляють усередину організму. Вони радять дітям переливати напій з банки у склянку, щоб випадково не проковтнути частину відкривача чи інший предмет, який міг потрапити всередину. А якщо сталося так, що дитина все-таки проковтнула металевий або гострий предмет, слід відразу звернутися по медичну допомогу або викликати «швидку».