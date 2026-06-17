Медики бригади №703, які врятували закарпатці життя

У Мукачеві медики «швидкої» повернули до життя 65-річну жінку, яка вдавилася шматком м’яса. Коли бригада №703 прибула на виклик, пацієнтка лежала на лавці без пульсу та дихання, повідомили в середу, 17 червня, у Закарпатському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Швидку» викликали перехожі. За словами очевидців, жінка їла шашлик і почала раптово задихатися: вона подавилася шматком м’яса. На момент прибуття медиків жінка не дихала, а пульс не відчувався.

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Медики розпочали невідкладні дії для відновлення прохідності дихальних шляхів. Вони провели прийом Геймліха (видалення стороннього предмета, що перекриває дихальні шляхи), серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію мішком Амбу (ручним апаратом ШВЛ).

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Через кілька хвилин їм вдалося звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Після реанімаційних заходів у жінки відновилися пульс і дихання. Пацієнтку госпіталізували до лікарні св. Мартина.

Медики радять: якщо людина подавилася та не може дихати, говорити або нормально кашляти, треба термінового викликати «швидку». Якщо вмієте, необхідно негайно починати надавати першу допомогу. У таких ситуаціях рахунок іде на хвилини.