У Тернополі вперше провели унікальну високотехнологічну операцію на судинах серця
Орбітальна атеректомія дозволяє видаляти кальциновані бляшки у судинах
У Тернополі вперше виконали унікальну операцію на кровоносних судинах серця. Процедуру під назвою орбітальна атеректомія провели у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Операція тривала близько двох годин, пацієнт почувається добре і йде на поправку. Про це повідомили в Тернопільській обласній клінічній лікарні.
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«Орбітальна атеректомія дозволяє видаляти дуже щільні кальциновані бляшки, які перекривають просвіт судини та не дають можливості повноцінно розкрити стент», – розповів завідувач відділення інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії Богдан Маслій.
Операція тривала близько двох годинЯкщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Сама процедура проводиться через невеликий прокол або на зап'ясті, або на стегні пацієнта. Використовується місцева анестезія зі знеболенням. Після втручання пацієнти зазвичай можуть повернутися додому вже за 1-2 дні, якщо немає ускладнень.
У Тернопільській обласній клінічній лікарні наголосили, вперше проведена така операція – це важливий прорив у кардіології Тернопільщини. Адже раніше такі втручання в області – не виконувалися. Операція дає шанс пацієнтам із важкими ураженнями коронарних артерій.