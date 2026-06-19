Операцію провели лікарі Тернопільської обласної клінічної лікарні

У Тернополі вперше виконали унікальну операцію на кровоносних судинах серця. Процедуру під назвою орбітальна атеректомія провели у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Операція тривала близько двох годин, пацієнт почувається добре і йде на поправку. Про це повідомили в Тернопільській обласній клінічній лікарні.

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«Орбітальна атеректомія дозволяє видаляти дуже щільні кальциновані бляшки, які перекривають просвіт судини та не дають можливості повноцінно розкрити стент», – розповів завідувач відділення інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії Богдан Маслій.

Операція тривала близько двох годин

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Сама процедура проводиться через невеликий прокол або на зап'ясті, або на стегні пацієнта. Використовується місцева анестезія зі знеболенням. Після втручання пацієнти зазвичай можуть повернутися додому вже за 1-2 дні, якщо немає ускладнень.

У Тернопільській обласній клінічній лікарні наголосили, вперше проведена така операція – це важливий прорив у кардіології Тернопільщини. Адже раніше такі втручання в області – не виконувалися. Операція дає шанс пацієнтам із важкими ураженнями коронарних артерій.