Великий палець пришили хірургічними нитками, тоншими за людську волосину (пацієнт на фото – посередині)

У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги вперше провели унікальну та складну операцію. Пацієнту пришили повністю відрізаний великий палець руки. Кістка прижилася та функціонує.

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Про складний випадок в хірургії та травматології повідомили в Чернівецькій обласній раді у вівторок, 16 червня. Над операцією працювала команда травматологів з Чернівців. Пацієнт поранився під час роботи з електричним сикатором.

Лікарям довелося пришивати палець під спеціальною оптикою хірургічними нитками, тоншими за людську волосину. Щоб відновився кровообіг, медики зʼєднали артерію діаметром близько 1,5 міліметра. Зазначають, що це був найважчий етап, який вимагав зосередження і точності.

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«Коли палець став теплим і рожевим, ми зрозуміли, що все вдалося», – розповіли травматологи.

Від моменту операції минуло два місяці. Медики переконалися, що палець приріс та функціонує, однак на пацієнта ще чекає курс реабілітації.