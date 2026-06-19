Зараз з дитиною уже все гаразд, він під опікою рідних

Лікарі Центру дитячої медицини врятували 7-річного хлопчика з Львівщини, у якого після прийому жарознижувального препарату виникла токсична реакція. «Швидка» привезла дитину до Львова у важкому стані з ускладненою печінковою та нирковою недостатністю.

Сімʼя з Львівської області. Рідні розповіли лікарям, що у сина піднялася температура до 38°C, яка трималася майже два дні. Згодом з’явилися нудота та загальна слабкість, а на третій день пожовтіла шкіра. Сімейний лікар скерував хлопчика до районної лікарні, але його стан дедалі більше погіршувався і його цього ж дня «швидка» привезла до Центру дитячої медицини. Дитину госпіталізували у відділення інтенсивної терапії у вкрай тяжкому стані, повідомили у Центрі.

«Дитина поступила з ознаками печінкової і ниркової недостатності, з енцефалопатією ІІІ ступеня. Свідомість була знижена – 8 балів за шкалою Глазго. Фактично без свідомості, з високими ризиками кровотечі», – каже завідувачка відділення анестезіології Віра Приймакова.

Лабораторні показники свідчили про критичний стан дитини:⁠ ⁠рівень печінкових ферментів перевищував норму у понад 100 разів (АЛТ до 4800), був⁠ ⁠високий рівень білірубіну (217),⁠ ⁠підвищені показники креатиніну та сечовини. Хлопчика перевели на штучну вентиляцію легень, налагодили перитонеальний діаліз через ниркову недостатність.

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Лікарі Центру проводили широку диференційну діагностику, виключаючи⁠ ⁠вірусні гепатити,⁠ ⁠аутоімунні ураження печінки,⁠ ⁠генетичні захворювання. На їхню думку, ймовірною причиною такого стану стало токсичне ураження печінки на фоні вірусної інфекції та прийому жарознижувальних препаратів.

«Це не алергія, це токсичне ураження печінки, навіть, при дотриманні доз може виникати така реакція організму», – каже Віра Приймакова.

Хлопчик у відділенні інтенсивної терапії пробув 13 днів, а тоді продовжив лікування у педіатричному відділенні, бо у нього ще були високі показники печінкових проб та пневмонія.

До порятунку хлопчика була залучена мультидисциплінарна команда Центру: анестезіологи, педіатри, хірурги, гастроентерологи, гепатолог, нефролог.

Лікарі кажуть, що цей клінічний випадок свідчить: навіть поширені жарознижувальні препарати можуть у рідкісних випадках викликати тяжкі ураження органів. І наголошують, що прийом будь-яких медпрепаратів має контролювати лікар, бо навіть звичні ліки можуть мати побічні дії.