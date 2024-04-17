Трав'яні чаї протягом століть використовували як природні ліки проти різноманітних захворювань

В останні десятиліття було проведено досить багато досліджень щодо ефективності і безпечності рослинних засобів, які застосовуються для зміцнення здоров’я, профілактики та лікування значної кількості патологічних станів. Багато лікувальних та профілактичних властивостей рослин не були підтверджені. Більше того, виявляється, що певні фітопрепарати можуть становити небезпеку. Тому перед тим, як придбати і почати вживати трав’яні чаї, слід перевірити у надійних джерелах, чи підтверджені заяви про їхню користь надійними доказами. І головне, чи перевірена їхня безпечність для здоров’я, повідомляє гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець. І називає десять трав’яних чаїв, безпеку та користь яких було підтверджено в надійних дослідженнях.

Чаї, безпеку і користь яких підтверджено дослідженнями

Трав’яні чаї виготовляють із сушених фруктів, квітів, спецій або трав. Протягом століть вони використовувалися як природні ліки проти різноманітних захворювань. Такі чаї мають різноманітні чудові смаки, не містять цукру та калорій. Багато трав’яних чаїв також сприяють зміцненню здоров’я, і сучасна наука підтверджує профілактичні та лікувальні можливості деяких з них при розумному використанні.

Чай з ромашки. Він відомий своєю заспокійливою дією і часто використовується як засіб для поліпшення сну. Дослідження показують, що він дійсно поліпшує якість сну у літніх людей і жінок після пологів. Також вважається, що ромашка має антибактеріальні, протизапальні властивості та захищає печінку. Згідно з певними дослідженнями, цей чай здатен покращити контроль рівня цукру в крові та полегшити симптоми передменструального синдрому (ПМС).

Чай з м’яти. Його найчастіше використовують для підтримки здоров’я травлення. Також він має антиоксидантні, протиракові, антибактеріальні та противірусні властивості. Кілька досліджень показали, що препарати з олії м’яти допомагають полегшити розлад травлення, нудоту, біль у шлунку та інші симптоми синдрому подразненого кишківника.

Імбирний чай. Він містить велику кількість антиоксидантів і є добре знаним засобом від нудоти. Дослідження показують, що імбир ефективний для полегшення нудоти, особливо на ранніх термінах вагітності, хоча він також може полегшити нудоту, спричинену хіміотерапією в онкології та хірургічним втручанням. Докази також свідчать про те, що імбир зменшує біль, пов’язаний з менструацією, аімбирні добавки покращують рівень цукру в крові та рівень ліпідів у людей з діабетом.

Каркаде. Окрім яскравого кольору та унікального смаку чай з гібіскусу має цілющі властивості. «Хоча результати досліджень лишаються неоднозначними, але частина з них показують, що вживання каркаде може сприяти зниженню рівня загального холестерину і атерогенних ЛПНЩ разом із зниженням артеріального тиску. За результатами іншого дослідження, вживання екстракту чаю з гібіскусу протягом 6 тижнів значно знизило показники окислювального стресу у чоловіків-футболістів», – пише Олег Швець. Утім, цей чай може взаємодіяти з діуретиками, тому перед його вживанням порадьтеся з лікарем.

Чай з ехінацеї. Популярний засіб проти застуди. Є докази, що ехінацея допомагає зміцнити імунну систему, а отже, захищає від інфекцій. Деякі дослідження виявили, що ехінацея може скоротити тривалість застуди або зменшити тяжкість симптомів.

Ройбуш. Одне дослідження показало, що ройбуш може мати протиалергічну дію. За результатами іншого – здатен пригнічувати утворення остеокластів. Це клітини, які руйнують старі кістки, що необхідно для збереження, відновлення та зміни форми скелета. Пригнічення їх утворення може допомогти людям із захворюваннями, що викликають утворення завеликої кількості остеокластів, наприклад, остеопороз. Крім того, деякі дослідження демонструють, що ройбуш також може сприяти нормалізації артеріального тиску і рівня холестерину.

Чай з шавлії. Добре відомий лікувальними властивостями та потенційною користю для здоров’я мозку. Різноманітні дослідження шавлії виявили, що вона поліпшує когнітивні функції людей із хворобою Альцгеймера. Низка досліджень також говорить про поліпшення розумових функцій і пам’яті у здорових дорослих після прийому одного з типів екстракту шавлії. Також є певні докази щодо здатності шавлії знизити рівень загального холестерину та ЛПНЩ (атерогенного холестерину).

Чай з меліси. Має легкий, лимонний смак і є корисним для серця. «В одному невеликому дослідженні вживання чаю з меліси протягом 6 тижнів покращило артеріальну жорсткість, що є фактором ризику атеросклеротичних серцевих захворювань та інсульту», – пише лікар. Дослідження також виявили, що вживання меліси збільшує кількість природних антиоксидантних ферментів, що допомагають захистити організм від окисного пошкодження. Меліса може навіть полегшити симптоми депресії та тривоги без серйозних побічних ефектів.

Чай з шипшини. Містить багато вітаміну С і корисних рослинних сполук із протизапальними властивостями. Дослідження виявили, що порошок шипшини допомагає зменшити запалення та покращити симптоми, пов’язані з ревматоїдним артритом та остеоартритом, включаючи біль у м’язах та суглобах. Плоди шипшини ймовірно є корисними для контролю ваги, допомагаючи зменшити індекс маси тіла і жир на животі. Хоча це потребує додаткових досліджень.

Чай з пасифлори. Традиційно використовується для усунення тривоги та покращення сну. Результати одного дослідження продемонстрували, що прийом екстракту пасифлори протягом 2 тижнів покращує певні маркери якості сну у людей з безсонням, хоча і без статистичної достовірності у порівнянні з плацебо. Інші дослідження демонструють, що пасифлора допомагає полегшити симптоми тривожності, особливо під час стоматологічних процедур.